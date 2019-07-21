Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча

Главному тренеру бухарестского «Динамо» Эуджену Нягое перенес сердечный приступ во время матча чемпионата Румынии против «Крайовы».

На 25-й минуте встречи Нягое потерял сознание, ему потребовалась помощь врачей. Тренера доставили в больницу на автомобиле скорой помощи.

twit text — Emanuel Roşu (@Emishor) July 21, 2019

Журналист Эмануэль Рошу написал в своем твиттере: «Тренер «Динамо» не мог есть в течение двух дней, он пил много кофе и курил как ненормальный. Он находится под давлением из-за конфликта между руководством клуба и фанатами, которые хотят отставки Нягое. <…> Болельщики хотят, чтобы бывший тренер команды Редник вернулся в клуб». Арбитр встречи решил продолжить матч. «Крайова» победила со счетом 2:0.