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    Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча

    Главному тренеру бухарестского «Динамо» Эуджену Нягое перенес сердечный приступ во время матча чемпионата Румынии против «Крайовы».

    На 25-й минуте встречи Нягое потерял сознание, ему потребовалась помощь врачей. Тренера доставили в больницу на автомобиле скорой помощи.

    Журналист Эмануэль Рошу написал в своем твиттере: «Тренер «Динамо» не мог есть в течение двух дней, он пил много кофе и курил как ненормальный. Он находится под давлением из-за конфликта между руководством клуба и фанатами, которые хотят отставки Нягое. <…> Болельщики хотят, чтобы бывший тренер команды Редник вернулся в клуб». Арбитр встречи решил продолжить матч. «Крайова» победила со счетом 2:0.

    Источник: Твиттер журналиста Эмануэль Рошу

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