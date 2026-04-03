Стало известно, что спасло от смерти 80-летнего Луческу

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу едва не умер в пятницу утром.

Сообщалось, что 80-летний специалист сегодня перенес острый инфаркт миокарда. Через несколько часов у него, предположительно, случился второй инфаркт.

Сейчас Луческу находится в стабильном состоянии. Это подтвердили в Университетской больнице Бухареста.

«Пациент в настоящее время проходит специализированное кардиологическое лечение, и никаких новых патологических изменений не выявлено.

Состояние пациента стабильное, он в сознании и сотрудничает с медицинским персоналом», – говорится в заявлении больницы.

Источник утверждает, что тренера спасло от смерти только нахождение в больнице во время инфаркта.