Стало известно, что спасло от смерти 80-летнего Луческу

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу едва не умер в пятницу утром.
Сообщалось, что 80-летний специалист сегодня перенес острый инфаркт миокарда. Через несколько часов у него, предположительно, случился второй инфаркт.
Сейчас Луческу находится в стабильном состоянии. Это подтвердили в Университетской больнице Бухареста.
«Пациент в настоящее время проходит специализированное кардиологическое лечение, и никаких новых патологических изменений не выявлено.
Состояние пациента стабильное, он в сознании и сотрудничает с медицинским персоналом», – говорится в заявлении больницы.
Источник утверждает, что тренера спасло от смерти только нахождение в больнице во время инфаркта.
- Вчера Луческу уволили из сборной Румынии.
- Он возглавлял национальную команду с августа 2024 года.
- В сезоне‑2016/17 тренер работал в «Зените», а наибольших успехов достиг с «Шахтером», с которым брал Кубок УЕФА в 2009 году.
Источник: Digi Sport