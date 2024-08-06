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Луческу в 79 лет возглавил сборную Румынии

6 августа 2024, 12:50

Федерация румынского футбола объявила о назначении 79-летнего Мирчи Луческу на пост главного тренера национальной команды. Стороны заключили контракт на два года. Главной целью Луческу будет выход на чемпионат мира-2026.

«Скучали? Мы продолжаем эту замечательную историю вместе. Многие чувства одолевали меня, в первую очередь ностальгия. Вчера мы около трех часов говорили о футболе. Я никогда не думал, что мне сделают предложение. Если честно, я и не хотел, чтобы мне сделали предложение, потому что хотел, чтобы приходили молодые тренеры.

Эди Иорданеску собрал компактную, сбалансированную команду, и было, чтобы он продолжал свою работу, но, насколько я понимаю, он этого не хотел. Я посоветовал ему поговорить с Георге Хаджи, потому что он любит национальную команду.

Раз у нас не останется другого выхода, я обязан вернуться и предложить все, чему научился за это время. Я знаю, что это будет сложно, но я верю в поколение игроков, это команда-победитель. То, что произошло в матчах с Бельгией и Нидерландами, стало наглядным доказательством того, что игрокам не хватает опыта. Это группа игроков, которая может значительно вырасти.

Мне не нужны ни деньги, ни создание определенного имиджа, к работе в сборной меня подтолкнули те прекрасные моменты, которые я пережил. Мое решение было обусловлено исключительно любовью к футболу. Я сделаю абсолютно все, чтобы успешно пройти квалификацию на чемпионат мира.

Моя жена говорила мне не браться за эту работу. [Сын] Рэзван сказал мне делать то, что я считаю правильным, и то, что я чувствую. Мне стало интересно потому, что это будет нелегко», – сказал Луческу.

Ранее Эдвард Иорданеску, тренировавший национальную команду на Евро-2024, принял решение оставить свой пост. Румынская футбольная федерация рассчитывала назначить на его место Георге Хаджи, но специалист отклонил предложение.

  • Последним клубом Луческу было киевское «Динамо», которое он покинул в ноябре 2023 года.
  • Румынский специалист был главным тренером «Зенита» в сезоне-2016/17.
  • С 2004 по 2016 годы Луческу возглавлял «Шахтер»
  • Осенью Румыния сыграет в группе C2 Лиги наций с Косово, Кипром и Литвой.
  • Луческу уже возглавлял сборную Румынии – с 1981 по 1986 год. Также он работал с национальной командой Турции в 2017–2019 годах.

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Источник: Eurosport.ro
Румыния. Лига I Румыния Луческу Мирча
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