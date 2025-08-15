«Крылья» заинтересовались нападающим из Румынии

«Крылья Советов» ведут переговоры о переходе нападающего Владислава Блэнцуэ из «Университати Крайова». Форвард родился в Молдове и выступал за молодежную сборную Румынии.

«Владислав хочет в РПЛ, ведь его дедушка русский и сам он неплохо говорит на великом и могучем. При этом у команды Адиева есть несколько альтернативных кандидатов на позицию страйкера», – написал журналист Иван Карпов.