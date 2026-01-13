Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Дзюба ответил хейтерам: «Меня невозможно оскорбить или задеть»

Дзюба ответил хейтерам: «Меня невозможно оскорбить или задеть»

Вчера, 23:39
1

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал, как относится к критике в свой адрес.

– В какой момент ты понял, что тебя будут обсуждать и оценивать, а не пытаться понять?

– Скажу честно, мне вообще по барабану [на таких людей]. Хоть миллиард человек будет против – меня невозможно оскорбить или задеть.

Есть миф, что я на кого-то обижаюсь. Но я считаю, что человек может выбирать, с кем он хочет общаться, а с кем нет.

Если кто-то говорит гадости, зачем мне ему что-то доказывать? Для чего? Может, он по-другому не может – раз в нем столько говна. Я лучше изолирую себя от таких людей. Они мне не интересны.

Знаю, что любое мое слово будут обсуждать. Пусть говорят! Можете называть меня как хотите – яркий, токсичный, как угодно. Но я кайфую от того, что я могу делать, что хочу. И говорить, что думаю. В любой компании!

Вы никогда не увидите, что я где-то на людях играю. Говорю то, что считаю нужным – а правильно это или нет, судить не мне. Свобода человека в этом и заключается.

  • В этом сезоне 37-летний форвард забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 16 матчах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем
Povedkin
1768346024
Позвзростлел Артемка в свои 38. Ну считается.
Ответить
