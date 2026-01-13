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Гурцкая прокомментировал обмен Дивеева на Гонду

13 января, 21:09
3

Футбольный агент Тимур Гурцкая порассуждал о завершенном обмене игроками между ЦСКА и «Зенитом».

– В чью пользу эта сделка?

– Я бы сделал это со знаком «равно». ЦСКА нужен был игрок проверенного качества в память о Николиче.

Николич, как человек, который делает результат, мечтал получить Гонду. Дальше приехал Челестини, он тоже хотел Гонду.

То, что «Зенит» перестал видеть в нем игрока – это умышленное продвижение Соболева. Когда Гонду пришел в «Зенит», он выдал хороший стартовый отрезок. Что с ним случилось? Он играть разучился?

– Почему мы называем это проверенным качеством?

– Он адаптированный в России игрок. Слухи о том, что Дивеев – разменная монета ЦСКА, ходили уже давно, еще когда его сватали в «Динамо». Поэтому ЦСКА не отрывал его от сердца. У него очень большая зарплата для этой команды.

Но почему я ставлю знак «равно»? Потому что спортивный директор ЦСКА не гарантирует покупку качества. Он ошибается очень часто. Чаще, чем попадает. Поэтому доверять ему большие деньги на покупку игрока в зоне атаки не стоит.

– Вы допускаете, что сторона Дивеева сама предложила этот обмен?

– Возможно, сторона Дивеева намекнула «Зениту». «Зенит» ответил: «Если вы договоритесь, то мы поучаствуем в этой сделке».

Дальше решили, что «Зенит» не будет платить за Дивеева 12 миллионов, но отдаст Гонду, посчитав его за 10 миллионов, и доплатит 2 миллиона. Дивеев будет единственным русским защитником у них.

«Зенит» точно угадывает, что берет русского в пару Нино, если тот не уедет. ЦСКА получает игрока, который умеет играть в футбол и является удовлетворительным для сегодняшних быстрых краев, может играть не только головой, но и ногами. Также играет на двух-трех позициях.

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Дивеев Игорь Гонду Лусиано Гурцкая Тимур
Комментарии (3)
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Император Бомжей
1768327861
Бомбардир, почему вы пишите, что он агент?))) Дайте инфу по его работе, с кем он, кого ведет, кого пристроил? Или типо он так сам себя называет, и вы пишите, что он агент?!)))
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Snek
1768340043
Гурцкая хочется написать д*рак, а по факту д*ра. "спортивный директор ЦСКА не гарантирует покупку качества" - Какое качество можно купить, если ЦСКА не готов тратить на трансфер одного игрока больше 5-ти миллионов евро? С учётом нынешних цен на игроков, никто не сможет гарантировать качества. Дело не в спортивном директоре, а в финансах, их нет, а отсюда и вытекающее. Чего тут говорить, если ЦСКА, чтобы совершить трансфер по Баринову нужно было дождаться 2 млн от Зенита, то есть у ЦСКА сейчас даже 2 млн нету на трансферы. А кто тут должен гарантировать качество?
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