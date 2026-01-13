Генич не поверил словам нового тренера «Спартака»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о перспективах Хуана Карлоса Карседо в «Спартаке», а также оценил его слова о деньгах.

«Нет. Предложение «Пафоса» тоже было очень хорошим, но дело в проекте», – оправдался испанец после прилета в Москву.

– Ко всему, что происходит в «Спартаке», ни в коем случае нельзя подходить с холодной головой, потому что это одна из самых эмоциональных и обсуждаемых команд. Неважно, что и как скажет тренер, любое слово будет оцениваться и интерпретироваться с той стороны, с которой выгодно читающему.

Конечно, когда в команду приходит любой титулованный тренер с репутацией, от него ждут чего‑то нового, что у него точно все получится в отличие от предыдущего.

Надо признать, что Станкович в какой‑то момент неплохо начинал в «Спартаке». Да, с изъянами, ухабами, но первая часть его карьеры была неплохой. И только потом что‑то пошло не так.

С Абаскалем первые полгода вообще конфетно‑букетный период был. А потом опять что‑то рушилось после переподписания нового контракта. Поэтому все счастливые семьи счастливы одинаково, а каждая несчастливая несчастна по‑своему.

В «Спартаке» как всегда период надежд и ожиданий, что испанский тренер с испанским спортивным директором выстроят что‑то интересное. Возможно, первое время работы будет исключительно позитивным, положительным, все опять будут довольны и говорить, что «Спартак» в долгую выбрал правильного тренера. А, может быть, все пойдет шиворот‑навыворот, и болельщики опять будут недовольны.

– Сам Карседо говорит, что переход в «Спартак» – не вопрос денег. Верим?

– Нет. Конечно, это вопрос денег.

– На Кипре была Лига чемпионов, в России – неопределенность и жирный контракт.

– Чемпионат России интереснее, амбициознее и сильнее со всех точек зрения. Одно дело, ты выходишь на арены чемпионата мира в качестве тренера самой популярной и обсуждаемой команды страны, играешь с соперниками с миллиардными бюджетами.

Другое дело, на скромных стадионах Кипра, где совсем иной антураж. Сам Карседо прекрасно знает, что такое «Спартак», как здесь реагируют болельщики и пресса, какое давление.

Думаю, его контракт в два‑три раза выше, чем в «Пафосе». Не надо быть бездуховным человеком и думать о том, что в «Спартак» приезжают исключительно бессребреники, желающие выстроить свою карьеру в России.

Испанцу за 50 лет, относительно недавно начал самостоятельно тренировать, и когда предлагают такие условия, поработать в клубе, где трансферы по 15–20 миллионов, то все сошлось.