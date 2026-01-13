Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Генич не поверил словам нового тренера «Спартака»

Вчера, 20:33
2

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о перспективах Хуана Карлоса Карседо в «Спартаке», а также оценил его слова о деньгах.

«Нет. Предложение «Пафоса» тоже было очень хорошим, но дело в проекте», – оправдался испанец после прилета в Москву.

– Ко всему, что происходит в «Спартаке», ни в коем случае нельзя подходить с холодной головой, потому что это одна из самых эмоциональных и обсуждаемых команд. Неважно, что и как скажет тренер, любое слово будет оцениваться и интерпретироваться с той стороны, с которой выгодно читающему.

Конечно, когда в команду приходит любой титулованный тренер с репутацией, от него ждут чего‑то нового, что у него точно все получится в отличие от предыдущего.

Надо признать, что Станкович в какой‑то момент неплохо начинал в «Спартаке». Да, с изъянами, ухабами, но первая часть его карьеры была неплохой. И только потом что‑то пошло не так.

С Абаскалем первые полгода вообще конфетно‑букетный период был. А потом опять что‑то рушилось после переподписания нового контракта. Поэтому все счастливые семьи счастливы одинаково, а каждая несчастливая несчастна по‑своему.

В «Спартаке» как всегда период надежд и ожиданий, что испанский тренер с испанским спортивным директором выстроят что‑то интересное. Возможно, первое время работы будет исключительно позитивным, положительным, все опять будут довольны и говорить, что «Спартак» в долгую выбрал правильного тренера. А, может быть, все пойдет шиворот‑навыворот, и болельщики опять будут недовольны.

– Сам Карседо говорит, что переход в «Спартак» – не вопрос денег. Верим?

Нет. Конечно, это вопрос денег.

– На Кипре была Лига чемпионов, в России – неопределенность и жирный контракт.

– Чемпионат России интереснее, амбициознее и сильнее со всех точек зрения. Одно дело, ты выходишь на арены чемпионата мира в качестве тренера самой популярной и обсуждаемой команды страны, играешь с соперниками с миллиардными бюджетами.

Другое дело, на скромных стадионах Кипра, где совсем иной антураж. Сам Карседо прекрасно знает, что такое «Спартак», как здесь реагируют болельщики и пресса, какое давление.

Думаю, его контракт в два‑три раза выше, чем в «Пафосе». Не надо быть бездуховным человеком и думать о том, что в «Спартак» приезжают исключительно бессребреники, желающие выстроить свою карьеру в России.

Испанцу за 50 лет, относительно недавно начал самостоятельно тренировать, и когда предлагают такие условия, поработать в клубе, где трансферы по 15–20 миллионов, то все сошлось.

  • Карседо стал новым главным тренером «Спартака» 5 января.
  • Соглашение 52‑летнего испанского специалиста с красно‑белыми рассчитано до лета 2028 года.
  • Сообщалось, что тренер будет получать за сезон в «Спартаке» не менее 2,5 миллиона евро.

Еще по теме:
Генич ответил, кто заменит Баринова в «Локомотиве» 3
Генич показал трогательный подарок на день рождения от жены, сделанный своими руками 1
Генич: «Меня высоко ценит начальство – значит, все делаю правильно» 4
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Карседо Хуан Карлос Генич Константин
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1768326635
Генич опять по ходу в депрессию впал)) Думаю ему пора антидепрессанты попить
Ответить
рылы
1768327081
"Станкович в какой‑то момент неплохо начинал в «Спартаке». И только потом что‑то пошло не так." да чего тут гадать. по осени играли ударно, а потом пришёл мошенник кахигао, который убедил, что хрякам нужен престарелый греческий тринидадский зулус и солари заодно. короче, неликвид по оверпрайсу. самого дорогого игрока клуба на лавку не усадишь, поэтому стал ливай играть. а играть он, как выяснилось, умеет на уровне фнл. и всю рабочую схему из-за него поломали. гении)
Ответить
Главные новости
Баринов перешел в ЦСКА, увольнение Рахимова, новый тренер «МЮ» и другие новости
02:12
Кубок Испании. Захарян едва не похоронил «Сосьедад» и другие результаты
01:53
1
Глушаков предложил помощь Баринову, сменившему «Локомотив» на ЦСКА
00:37
Фанаты «Реала» обратились к Зидану
00:20
Беллингем жестко отреагировал на новость о конфликте с Алонсо
Вчера, 23:23
1
ФотоСоболев – Баринову: «Иуда❤️😂»
Вчера, 23:11
10
Фото«Манчестер Юнайтед» объявил имя нового главного тренера
Вчера, 22:22
«Это был решающий момент»: агент Баринова сказал, когда игрок решил покинуть «Локомотив»
Вчера, 21:35
4
Три футболиста «Реала» не принимали тренерские идеи Алонсо
Вчера, 21:21
Гурцкая прокомментировал обмен Дивеева на Гонду
Вчера, 21:09
4
Все новости
Все новости
«Акрон» интересуется нападающим «Краснодара»
Вчера, 23:53
Дзюба ответил хейтерам: «Меня невозможно оскорбить или задеть»
Вчера, 23:39
1
ФотоСоболев – Баринову: «Иуда❤️😂»
Вчера, 23:11
10
«Ахмат» избавился от защитника
Вчера, 22:48
1
Зобнин ответил, в каком клубе хочет завершить карьеру
Вчера, 22:36
Зделар пожаловался на «Зенит»: «Я хотел остаться»
Вчера, 21:57
3
Канчельскис сравнил «Спартак» с «Манчестер Юнайтед»: «Их проблемы примерно из одной серии»
Вчера, 21:47
1
«Это был решающий момент»: агент Баринова сказал, когда игрок решил покинуть «Локомотив»
Вчера, 21:35
4
Гурцкая прокомментировал обмен Дивеева на Гонду
Вчера, 21:09
4
Мостовой оценил отставку Рахимова из «Рубина»
Вчера, 20:55
Экс-игрок сборной Франции озвучил клубам РПЛ требования по зарплате
Вчера, 20:44
6
Генич не поверил словам нового тренера «Спартака»
Вчера, 20:33
2
Гурцкая объяснил, почему «Рубин» уволил Рахимова: «Есть два фактора»
Вчера, 20:08
4
Эмоциональное обращение Баринова к болельщикам «Локомотива»: «Я не Иуда»
Вчера, 19:57
13
ВидеоКарседо обратился к болельщикам «Спартака»
Вчера, 19:30
8
Селюк: «Смотрю, история с Жерсоном ничему «Зенит» не научила»
Вчера, 19:19
7
ЦСКА выставит на трансфер бразильского легионера по двум причинам
Вчера, 19:10
9
В «Рубине» прокомментировали увольнение Рахимова
Вчера, 19:00
Фото«Спартак» показал первое фото Карседо на «Лукойл Арене»
Вчера, 18:43
1
«Рубин» объявил об отставке Рахимова
Вчера, 18:34
4
Овчинников – Баринову: «За базаром надо следить»
Вчера, 18:27
26
Радимов рассказал, чем его удивил борющийся с раком Алдонин
Вчера, 18:06
Умер экс-тренер сборной Литвы, поработавший в пяти российских клубах
Вчера, 17:55
2
Генич ответил, кто заменит Баринова в «Локомотиве»
Вчера, 17:44
3
Дюков ответил на антироссийские высказывания Шевченко
Вчера, 17:25
13
«Динамо» сделало конкретное предложение по бразильскому защитнику
Вчера, 17:17
1
ФотоБывшая жена Кудряшова вышла замуж за 52-летнего экс-арбитра РПЛ
Вчера, 16:59
16
Дзюба набрал 5 кг в Осетии: «Мы там из одного кабака в следующий перебирались»
Вчера, 16:41
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 