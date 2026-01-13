Карседо сказал, повлияли ли деньги на его переход в «Спартак»

Новый главный тренер «Спартака» Хуан Карседо заявил, что возглавил клуб не из‑за финансовых условий контракта.

Он перешел в московскую команду из кипрского «Пафоса».

– На последней пресс‑конференции в «Пафосе» вы сказали, что «Спартак» – лучшее решение для вас и вашей семьи. Что это значит?

– Нашей первой идеей было остаться на Кипре, но мы не смогли договориться. «Спартак» это большая возможность для нас. Я общался с женой, она напомнила мне, что время здесь было очень хорошим. Я многому научился тогда. Это был первый зарубежный клуб. Мы хорошо подготовлены к новому вызову.

– То есть это не вопрос денег?

– Нет. Предложение «Пафоса» тоже было очень хорошим, но дело в проекте. Мы знаем историю, фанатов, насколько большой клуб.