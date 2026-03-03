Введите ваш ник на сайте
Еще один российский клуб проверят на возможный подкуп судей

3 марта, 15:28
31

Правоохранительные органы могут начать проверку еще в одном футбольном клубе России.

«По нашей информации, по «Химкам» сейчас идет большая работа со стороны правоохранителей. Мы думаем, что в течение нескольких месяцев мы услышим фамилии побольше. Фамилии некоторых людей, которых допрашивали, еще даже не мелькали в СМИ.

При этом, по предварительным данным, помимо «Торпедо» и «Химок» есть еще один клуб, который проверяют на предмет «работы» с арбитрами», – написал источник.

  • Руководство «Торпедо» с лета 2025 года проходит по уголовному делу по ч. 4 ст. 184 УК (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования).
  • Сегодня стало известно, что в отношени судьи Андрея Фисенко возбудили уголовное дело по той же статье в связи с матчем «Химок» в сезоне-2023/24.
  • Ранее сообщалось, что 13 российским судьям предъявлены обвинения во влиянии на результаты 22 матчей.

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Химки Торпедо Фисенко Андрей
Комментарии (31)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
boris63
1772545581
Сказал а, говори Б.
Ответить
Игривый
1772546085
Ньдя! А ну как сейчас еще бы начали проверять клуб на букву "с" Чтобы тут началось - подумать страшно!!! Поэтому, при проверке, некоторые буквы намеренно избегают!!!!! Так вот!!!!!
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1772546174
Их дом-тюрьма
Ответить
Вальдемар Запашный
1772546577
Филиал Болотофого давно нужно проверить, не клуп, а чёрная дыра!
Ответить
Дубина
1772546686
Аль-бзянит лучше проверти ихних судей и фффсю мафию газпромовскую_))) Все сразу вылезет(!!
Ответить
Dr Metal
1772547776
Зенит-Балтика проверьте
Ответить
Good_win_ФКСМ
1772551378
неужто все же заднеприводную бом.жарню решили проверить .... было бы справедливо - там всех судей тогда посадить должны...
Ответить
Бумбраш
1772554742
Неужто зинку будут шерстить и весь её срам огласят? Ведь зинка срам российского футбола!!!
Ответить
Айболид
1772555583
"Громче всех кричит - ДЕРЖИ ВОРА - сам вор" (русская народная поговорка) Глядя на "народные" комменты ,только она и приходит на ум .
Ответить
bashnat013
1772556488
Вы 90 е проверьте!!!
Ответить
