Еще один российский клуб проверят на возможный подкуп судей

Правоохранительные органы могут начать проверку еще в одном футбольном клубе России.
«По нашей информации, по «Химкам» сейчас идет большая работа со стороны правоохранителей. Мы думаем, что в течение нескольких месяцев мы услышим фамилии побольше. Фамилии некоторых людей, которых допрашивали, еще даже не мелькали в СМИ.
При этом, по предварительным данным, помимо «Торпедо» и «Химок» есть еще один клуб, который проверяют на предмет «работы» с арбитрами», – написал источник.
- Руководство «Торпедо» с лета 2025 года проходит по уголовному делу по ч. 4 ст. 184 УК (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования).
- Сегодня стало известно, что в отношени судьи Андрея Фисенко возбудили уголовное дело по той же статье в связи с матчем «Химок» в сезоне-2023/24.
- Ранее сообщалось, что 13 российским судьям предъявлены обвинения во влиянии на результаты 22 матчей.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»