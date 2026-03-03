Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Экс-судья РПЛ разобрал работу Буланова в матче «Сочи» – «Спартак»

Экс-судья РПЛ разобрал работу Буланова в матче «Сочи» – «Спартак»

3 марта, 11:53
4

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов высказался о работе судейской бригады матча 19-го тура чемпионата России «Сочи» – «Спартак» (2:3).

Главным судьей был Евгений Буланов.

«На 5-й минуте Буланов ошибся с 11-метровым в ворота «Сочи» – поторопился и не разобрался в ситуации. ВАР в лице Бобровского правильно сделал, что показал повтор. Угальде дорисовывал падение, этого недостаточно. Он даже не туда крутился, если исходить из того, что его держали за руку. Но арбитра обмануть смог.

На 21-й минуте Буланов самостоятельно и правильно назначил 11-метровый в ворота «Сочи» за игру рукой Солдатенкова. Рука была поднята вверх и отставлена в сторону.

На 41-й минуте были вопросы по отмене гола «Спартака». Здесь всe не так просто, ситуация пограничная. По рекомендациям ФИФА, арбитры поступили правильно. Солари оказался за линией офсайда, дальше он отдал пас в зону, где к мячу стремился Денисов. Того опередил защитник «Сочи» и выбил мяч, однако после выноса мяч снова попал к Солари.

Вопрос здесь в том, оказывал ли Денисов давление или защитник «Сочи» выбил мяч контролируемо. Пришeл к выводу, что давление всe же было. Значит, это не контролируемая игра футболиста «Сочи». Вынос мяча защитником в данном случае не отменяет предыдущей фазы атаки. Арбитры поступили правильно, но момент интересный и пограничный, его точно нужно объяснять клубам.

На 90+9-й минуте случился ещe один эпизод. Время истекло ещe после показа жeлтых игрокам за толкания. Можно было дать угловой и всe закончить. Но мы в этом туре не ищем лeгких путей.

Буланов дал ещe один угловой и пропустил задержку игрока «Сочи» за футболку. После вмешательства ВАР назначил 11-метровый в ворота «Спартака». Оценку снижать не стал, потому что такое можно не заметить в динамике. И в целом Буланов хорошо смотрелся на поле, игроки его слушались», – сказал Федотов.

  • Судьи использовали ВАР во всех 8 матчах 19-го тура РПЛ.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Федотов Игорь Буланов Евгений
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Persona_non_Grata
1772532292
Ну в принципе ожидаемо - сейчас критиковать НЕЛЬЗЯ, в том числе футбольных судей!...
Ответить
Skull_Boy
1772532627
Главное, что ты язык в очко засунул, когда тебя спросили о незасчитанным чистом голе Балтики
Ответить
Иннокентий-Смоктуновский-
1772535011
Я согласен с тем, что Угальде дорисовывал пенальти, ну так игрок «Сочи» тоже дорисовывал, его тянут назад за футболку, а он вперёд падает, почему об этом тогда промолчал.
Ответить
Good_win_ФКСМ
1772538896
да все очевидно: клуб (бывший СКА СПб) - поставщик 6 очков для дедушки Алеши, а значит их надо сохранить в РПЛ, чтобы и далее был бом.же-гарант в 6 очей... а тут еще и Спартаку подосрать (все же помним знаменитое "посмотрим, посмотрим"....) Так что свистуны отработали для дедушки Алешеньки по полной... да, тут всякий 3,14дарки с поМойки начнут тявкать сейчас (начинаем их перекличку в комментариях) - на эту живность даже внимание обращать нет смысла....
Ответить
