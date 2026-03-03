Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Агент Кисляка рассказал об интересе европейских топ-клубов к игроку

Агент Кисляка рассказал об интересе европейских топ-клубов к игроку

3 марта, 13:11
3

Руководитель футбольного агентства FM Sports Agency Александр Маньяков высказался об интересе к полузащитнику ЦСКА Матвею Кисляку со стороны клубов из топ-5 лиг.

– Кисляка корректно уже сейчас лидером ЦСКА называть?

– Безусловно. Наверное, в своих оценках по поводу Матвея я буду субъективен, но, опять же, сейчас был турнир в Абу-Даби. Там было очень много специалистов, много агентов из разных стран. И все в один голос говорили о том, что ЦСКА с Кисляком и без него – это две разные команды. Сейчас это системообразующий футболист ЦСКА.

– В каких странах из топ-5 лиг к нему проявляют наибольший интерес?

– Недавно у меня была встреча с Романом Юрьевичем Бабаевым. Потому подробно говорить про интерес я ничего не буду. Но он есть, из топ-5 лиг. Это топовые европейские клубы. Однако надо с уважением относиться к ЦСКА. У Матвея действующий контракт, у ЦСКА есть задачи. Потому подробно говорить об этом, когда у команды впереди 12 важнейших игр, будет некорректно с моей стороны. Просто по отношению к клубу. Летом мы всe узнаем.

– Насколько корректно Кисляка и Батракова сравнивать? Всe-таки по функционалу это разные футболисты.

– Мне кажется, вокруг этого наша лига, наш футбол и должен раскручиваться. Как противостояние Роналду и Месси. Есть фанаты Месси, а есть фанаты Роналду. На мой взгляд, было бы вообще топ, если бы в российском футболе как раз было такое соперничество. Думаю, на популяризации бренда Лeхи и Моти это сказалось бы вообще здорово.

  • Маньяков представляет интересы не только Кисляка, но и защитника «Спартака» Даниила Денисова, капитана «Динамо» Даниила Фомина и других игроков.
  • 20-летний Кисляк в этом сезоне провел за ЦСКА 28 матчей, забил 5 голов, сделал 5 ассистов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Кисляк Матвей
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1772532927
Судя по тупому 3,14здабольству интереса никого нет, где потолок Турция
Ответить
Интерес
1772547358
Если он намерен играть так же, как в Грозном, то пусть уходит хоть вчера.
Ответить
