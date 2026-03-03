Семин прокомментировал дебют Карседо в «Спартаке»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин оценил первую официальную игру Хуана Карлоса Карседо на посту главного тренера «Спартака».
В 19-м туре РПЛ красно-белые на выезде победили «Сочи» (3:2).
– Как оцените дебют Карседо?
– Оценку давать в целом еще рано, потому что был достаточно сложный матч. «Спартак» может играть сильнее. Но самое важное для «Спартака» и Карседо, что они победили, взяли три очка и еще могут бороться за высокие места. Это самое главное. Им предстоит еще большая работа, чтобы играть лучше.
- У «Сочи» голы забили Александр Солдатенков на 61-й минуте и Владимир Ильин на 90+10-й с пенальти. У «Спартака» отличились Эсекьель Барко с пенальти на 22-й минуте, Маркиньос на 79-й и Пабло Солари на 90+2-й.
- Карседо стал главным тренером красно-белых с 5 января.
Источник: «Матч ТВ»