Семин прокомментировал дебют Карседо в «Спартаке»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин оценил первую официальную игру Хуана Карлоса Карседо на посту главного тренера «Спартака».

В 19-м туре РПЛ красно-белые на выезде победили «Сочи» (3:2).

– Как оцените дебют Карседо?

– Оценку давать в целом еще рано, потому что был достаточно сложный матч. «Спартак» может играть сильнее. Но самое важное для «Спартака» и Карседо, что они победили, взяли три очка и еще могут бороться за высокие места. Это самое главное. Им предстоит еще большая работа, чтобы играть лучше.