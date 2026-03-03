Бубнов ответил, финиширует ли «Спартак» в топ-3 РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов порассуждал о перспективах «Спартака» в весенней части РПЛ.

«У «Спартака» следующая игра с «Акроном». Если «Спартак» обыграет «Акрон», а «Балтика» в Ростове проиграет, «Спартак» займeт тогда, думаю, пятое место, и у них хорошие шансы будут побороться, хотя это будет очень тяжело, за третье место максимум.

Ну и, конечно, у «Спартака» сейчас важные две игры с «Динамо» на Кубок. Потому что и «Динамо», и «Спартак»… Единственная задача, которая перед ними сейчас стоит – это выиграть Кубок», – сказал Бубнов.