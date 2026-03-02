Введите ваш ник на сайте
Экс-судья Федотов ответил на претензии Дзюбы

2 марта, 19:53
6

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал слова Артема Дзюбы после матча 19-го тура между «Оренбургом» и «Акроном».

  • В первом тайме судьи отменили гол Дзюбы из-за положения вне игры.
  • Телезрителям на показали повтор с офсайдной камеры – только с центральной. Вероятно, с этого же ракурса рефери принимали решение.
  • «Видно, что у людей там по геометрии уверенная троечка. Надо делать нормальный ВАР», – сказал Дзюба после матча.
  • «Акрон» проиграл со счетом 0:2.

– Как же сделать этот самый нормальный ВАР?

– Я же говорю, нужны дополнительные камеры. Нормальный ВАР? Пускай Дзюба купит камеры, возит их с собой, устанавливает на стадионах, где он играет, и будут хорошие линии.

Пожалуйста, ради бога. Он готов заплатить сколько-то миллионов рублей за камеры? А ведь нужны не одна камера, не две. Камера статична, у нее есть свои углы обзора.

– По сути, их надо по часовой стрелке расставить, чтоб уж наверняка.

– Правильно. На окончание угла обзора одной камеры надо ставить другую. А еще же камера «гол-не гол». Пускай Дзюба покупает камер 8-10, приезжает пораньше на стадион и отдает их «Матч ТВ», «Матч Премьер», они ему поставят камеры, его специальные, потом игра закончится, он их заберет.

Пускай привозит. Покажет лицензию, документы, что они готовы к работе, подходят. Я буду только рад, что он покажет и докажет, что у судей двойка по геометрии, что они чертить нифига не умеют.

Пораньше пускай приезжает. Не за полтора часа ходить чаек с кофе попивать, по травке босичком ходить и смотреть, какой там газончик, а часов в 10 утра приехал, привез камеры, показал, где их поставить, рассказал, где он будет там ходить.

Потом игра закончилась – не бежать пивко попивать, пиццу кушать, а собрать все камеры, сумку упаковать, чтобы они не разбились и не поцарапались, оплатить багаж и полететь дальше.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Акрон Оренбург Дзюба Артем Федотов Игорь
