Бубнов одним словом описал победу «Ахмата» над ЦСКА

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча 19-го тура РПЛ между «Ахматом» и ЦСКА.

Грозненцы дома выиграли со счетом 1:0.

Единственный гол забил Максим Самородов на 4-й минуте.

ЦСКА отстал от лидера чемпионата на 7 очков.

«Совершенно заслуженная победа «Терека» [прежнее название «Ахмата»]. А для ЦСКА отсутствие Мойзеса, на мой взгляд, оказало очень большое значение на ход игры. Облякова – в меньшей степени.

И если у «Ахмата» вышедшие на замену игроки ничего не испортили и, можно сказать, даже добавили в свежести, то у ЦСКА все замены, которые были проведены, не усилили игру.

После этого поражения у ЦСКА ещe предстоят очень важные игры, непростой календарь. Я думаю, ЦСКА может и в тройку не попасть», – сказал Бубнов.