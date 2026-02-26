Бубнов спрогнозировал две тренерские отставки в РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что два клуба РПЛ могут вскоре уволить главных тренеров.
«У «Сочи» и «Пари НН» очень тяжeлый календарь. Вот. И у них тяжeлая ситуация.
«Сочи» с Осинькиным, если у них всe получится, могут попасть только в переходные игры. Вот если они сейчас пару туров завалят, то всe. Их можно будет снимать.
Шпилевский? Я считаю, что, если провалится пару туров, его надо снимать. Тем более они Боселли потеряли. Ведущего игрока», – сказал Бубнов.
- «Сочи» набрал 9 очков в 18 турах РПЛ и занимает последнее место в лиге.
- «Пари НН» с 14 баллами ушел на зимнюю паузу на 14-й строчке (зона переходных матчей).
Источник: «Коммент.Шоу»