Бубнов спрогнозировал две тренерские отставки в РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что два клуба РПЛ могут вскоре уволить главных тренеров.

«У «Сочи» и «Пари НН» очень тяжeлый календарь. Вот. И у них тяжeлая ситуация.

«Сочи» с Осинькиным, если у них всe получится, могут попасть только в переходные игры. Вот если они сейчас пару туров завалят, то всe. Их можно будет снимать.

Шпилевский? Я считаю, что, если провалится пару туров, его надо снимать. Тем более они Боселли потеряли. Ведущего игрока», – сказал Бубнов.