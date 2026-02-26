Реакция фанатов «Зенита» на уход Адвоката из футбола

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» опубликовало реакцию на завершение карьеры бывшего главного тренеры команды Дика Адвоката.

«Эх, Дик. Глыба. Генерал. И за кого теперь болеть на ЧМ прикажете?

Впрочем, не удивимся, если через год он возглавит какую-нибудь сборную», – написали болельщики петербургского клуба.