Реакция фанатов «Зенита» на уход Адвоката из футбола

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» опубликовало реакцию на завершение карьеры бывшего главного тренеры команды Дика Адвоката.
«Эх, Дик. Глыба. Генерал. И за кого теперь болеть на ЧМ прикажете?
Впрочем, не удивимся, если через год он возглавит какую-нибудь сборную», – написали болельщики петербургского клуба.
- Несколько дней назад Дик Адвокат покинул сборную Кюрасао из-за болезни дочери. При нидерландце сборная из КОНКАКАФ впервые получила путевку на чемпионат мира. Теперь команду тренирует другой представитель Нидерландов Фред Руттен.
- 78-летний Дик тренировал сборную России и «Зенит». В совокупности тренерская карьера Адвоката длилась 46 лет.
- Петербуржцы при Адвокате брали Кубок и Суперкубок УЕФА.
Источник: телеграм-канал «Кафешка»