Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Фред Руттен

    Тренер
    Имя Фред
    Фамилия Руттен
    Гражданство Нидерланды
    Дата рождения 5 декабря 1962
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Андерлехт 39 15 8 16
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    21.03.2021 Андерлехт 4 : 1 Зюлте-Варегем
    09.08.2020 Мехелен 2 : 2 Андерлехт
    16.08.2020 Андерлехт 3 : 1 Сент-Труйден
    23.08.2020 Андерлехт 1 : 1 Роял Мускрон-Перувельц
    28.08.2020 Остенде 2 : 2 Андерлехт
    13.09.2020 Андерлехт 2 : 0 Серкль Брюгге
    27.09.2020 Андерлехт 1 : 1 Эйпен
    04.10.2020 Брюгге 3 : 0 Андерлехт
    18.10.2020 Андерлехт 2 : 2 Оуд-Хеверли
    23.10.2020 Кортрейк 1 : 3 Андерлехт
    01.11.2020 Андерлехт 1 : 0 Антверпен
    08.11.2020 Гент 1 : 1 Андерлехт
    22.11.2020 Беерсхот-Вилрейк 2 : 1 Андерлехт
    29.11.2020 Андерлехт 0 : 0 Стандард
    04.12.2020 Зюлте-Варегем 2 : 2 Андерлехт
    11.12.2020 Андерлехт 1 : 0 Генк
    18.12.2020 Шарлеруа 1 : 0 Андерлехт
    15.12.2020 Андерлехт 2 : 1 Остенде
    27.12.2020 Андерлехт 2 : 0 Беерсхот-Вилрейк
    15.01.2021 Эйпен 2 : 0 Андерлехт
    22.01.2021 Андерлехт 0 : 0 Ваасланд-Беверен
    26.01.2021 Роял Мускрон-Перувельц 1 : 1 Андерлехт
    31.01.2021 Андерлехт 0 : 0 Гент
    07.02.2021 Генк 1 : 2 Андерлехт
    19.01.2021 Андерлехт 3 : 0 Шарлеруа
    14.02.2021 Серкль Брюгге 0 : 0 Андерлехт
    21.02.2021 Андерлехт 0 : 2 Кортрейк
    28.02.2021 Стандард 1 : 3 Андерлехт
    07.03.2021 Андерлехт 1 : 1 Мехелен
    10.01.2021 Оуд-Хеверли 1 : 0 Андерлехт
    05.04.2021 Антверпен 1 : 4 Андерлехт
    11.04.2021 Андерлехт 2 : 1 Брюгге
    18.04.2021 Сент-Труйден 0 : 1 Андерлехт
    19.09.2020 Ваасланд-Беверен 2 : 4 Андерлехт
    08.05.2021 Андерлехт 2 : 2 Антверпен
    12.05.2021 Генк 1 : 1 Андерлехт
    15.05.2021 Андерлехт 1 : 2 Генк
    20.05.2021 Андерлехт 3 : 3 Брюгге
    23.05.2021 Антверпен 1 : 0 Андерлехт
    • Читайте нас: 
    11