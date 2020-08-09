Фред Руттен - статистика
Тренер
|Имя
|Фред
|Фамилия
|Руттен
|Гражданство
|Нидерланды
|Дата рождения
|5 декабря 1962
|Имя
|Фред
|Фамилия
|Руттен
|Гражданство
|Нидерланды
|Дата рождения
|5 декабря 1962
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Андерлехт
|39
|15
|8
|16
|Дата
|Матч
|21.03.2021
|Андерлехт
|4 : 1
|Зюлте-Варегем
|09.08.2020
|Мехелен
|2 : 2
|Андерлехт
|16.08.2020
|Андерлехт
|3 : 1
|Сент-Труйден
|23.08.2020
|Андерлехт
|1 : 1
|Роял Мускрон-Перувельц
|28.08.2020
|Остенде
|2 : 2
|Андерлехт
|13.09.2020
|Андерлехт
|2 : 0
|Серкль Брюгге
|27.09.2020
|Андерлехт
|1 : 1
|Эйпен
|04.10.2020
|Брюгге
|3 : 0
|Андерлехт
|18.10.2020
|Андерлехт
|2 : 2
|Оуд-Хеверли
|23.10.2020
|Кортрейк
|1 : 3
|Андерлехт
|01.11.2020
|Андерлехт
|1 : 0
|Антверпен
|08.11.2020
|Гент
|1 : 1
|Андерлехт
|22.11.2020
|Беерсхот-Вилрейк
|2 : 1
|Андерлехт
|29.11.2020
|Андерлехт
|0 : 0
|Стандард
|04.12.2020
|Зюлте-Варегем
|2 : 2
|Андерлехт
|11.12.2020
|Андерлехт
|1 : 0
|Генк
|18.12.2020
|Шарлеруа
|1 : 0
|Андерлехт
|15.12.2020
|Андерлехт
|2 : 1
|Остенде
|27.12.2020
|Андерлехт
|2 : 0
|Беерсхот-Вилрейк
|15.01.2021
|Эйпен
|2 : 0
|Андерлехт
|22.01.2021
|Андерлехт
|0 : 0
|Ваасланд-Беверен
|26.01.2021
|Роял Мускрон-Перувельц
|1 : 1
|Андерлехт
|31.01.2021
|Андерлехт
|0 : 0
|Гент
|07.02.2021
|Генк
|1 : 2
|Андерлехт
|19.01.2021
|Андерлехт
|3 : 0
|Шарлеруа
|14.02.2021
|Серкль Брюгге
|0 : 0
|Андерлехт
|21.02.2021
|Андерлехт
|0 : 2
|Кортрейк
|28.02.2021
|Стандард
|1 : 3
|Андерлехт
|07.03.2021
|Андерлехт
|1 : 1
|Мехелен
|10.01.2021
|Оуд-Хеверли
|1 : 0
|Андерлехт
|05.04.2021
|Антверпен
|1 : 4
|Андерлехт
|11.04.2021
|Андерлехт
|2 : 1
|Брюгге
|18.04.2021
|Сент-Труйден
|0 : 1
|Андерлехт
|19.09.2020
|Ваасланд-Беверен
|2 : 4
|Андерлехт
|08.05.2021
|Андерлехт
|2 : 2
|Антверпен
|12.05.2021
|Генк
|1 : 1
|Андерлехт
|15.05.2021
|Андерлехт
|1 : 2
|Генк
|20.05.2021
|Андерлехт
|3 : 3
|Брюгге
|23.05.2021
|Антверпен
|1 : 0
|Андерлехт