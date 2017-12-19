«Спарта» рассматривает кандидатуру Адвоката на пост главного тренера

Экс-главный тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат может возглавить «Спарту», сообщает ad.nl

Кроме 70-летнего специалиста в число претендентов на данную должность также входят бывший главный тренер сборной Голландии Данни Блинд и экс-тренер «Твенте», «Шальке», ПСВ, «Витесса» и «Фейеноорда» Фред Руттен.

Ранее руководство клуба из Роттердама отправило в отставку Алекса Пастора.

После 16-ти матчей команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице Эредивизие, имея в своем активе 11 очков.