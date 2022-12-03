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Данни Блинд
Данни Блинд
Нидерланды
1 августа 1961 (65)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Винисиуса раскритиковали за симуляции в матче с «Баварией»
8 апреля
Пост
Самый теплый момент матча Голландии и США: Блинд праздновал гол с отцом
2022.12.03 19:35
1
«Спарта» рассматривает кандидатуру Адвоката на пост главного тренера
2017.12.19 12:13
1
Роббен и Снейдер намерены участвовать в выборе нового главного тренера сборной Голландии
2017.03.29 23:39
Впервые за 39 лет сборную Голландии может возглавить иностранец
2017.03.27 10:30
1
Блинда уволили из-за плохих результатов
2017.03.27 06:18
6
Блинд отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Голландии
2017.03.26 22:36
4
Роббен: «Теперь сборную Голландии смешают с грязью. И это правильно»
2017.03.26 01:28
16
Промес вызван в сборную Голландии, но вряд ли выйдет на поле
2016.11.04 15:27
4
Данни Блинд недоволен судейством в матче с Францией
2016.10.11 01:40
2
Блинд: «Голландия не может позволить себе ошибок в игре с Францией»
2016.10.08 13:29
Данни Блинд: «Слежу за каждой игрок Промеса в чемпионате. Я знаю, на что он способен»
2016.10.08 01:25
Снейдер получил повреждение в матче против Белоруссии и не сыграет против французов
2016.10.08 00:28
2
Блинд: «Было бы логично, если бы мы победили со счетом 3:1 или 4:1»
2016.09.07 06:58
1
Блинд: «Промес добился огромного прогресса в одной из лучших лиг Европы»
2016.08.03 15:28
14
Данни Блинд: «Игра Промеса с Австрией произвела на меня впечатление»
2016.06.05 16:59
Адвокат назначен помощником главного тренера сборной Голландии
2016.05.12 15:30
1
Блинд: «В «Спартаке» Промес добился прогресса и уже является одним из лучших игроков РФПЛ»
2016.05.02 09:44
8
Силлессен не сможет сыграть с Англией из-за перелома носа
2016.03.27 20:48
Ван Нистелрой в следующем сезоне станет одним из тренеров ПСВ
2016.02.03 16:44
Промес и Депай были вызваны в сборную Голландии на матчи против Германии и Уэльса
2015.11.06 17:21
Ван Перси больше не будет играть за сборную
2015.11.02 19:00
1
Зеедорф и Куман – кандидаты на пост главного тренера сборной Голландии
2015.10.15 11:52
Снейдер: «Блинд должен остаться. Это провал всей команды»
2015.10.14 12:13
Блинд останется главным тренером сборной Голландии
2015.10.14 08:30
Блинд: «Мы не Германия или Испания»
2015.10.14 01:59
4
Блинд вызвал в сборную Голландии еще двух вратарей
2015.10.12 15:15
Блинд: «Результатом я доволен»
2015.10.10 23:23
Промес вызван в сборную Голландии
2015.09.25 15:24
Клопп может возглавить сборную Голландии
2015.09.14 00:30
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