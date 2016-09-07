Блинд: «Было бы логично, если бы мы победили со счетом 3:1 или 4:1»

Главный тренер сборной Голландии Данни Блинд недоволен тем, что его команда сыграла вничью в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 со Швецией (1:1). По словам специалиста, его подопечные могли забивать более трех мячей.

«Команда провела хороший матч и в целом отыграла дисциплинировано. Было бы логично, если бы мы смогли победить со счетом 3:1 или 4:1. У нас было 7-8 голевых моментов, но в итоге мы имеем ничью. Тем не менее, я не буду упрекать команду. Ребята были настроены на победу», – сказал он.