Блинд: «В «Спартаке» Промес добился прогресса и уже является одним из лучших игроков РФПЛ»

Главный тренер сборной Голландии Данни Блинд доволен выступлением полузащитника «Спартака» Квинси Промеса в чемпионате России. Напомним, что 24-летний форвард провел в этом розыгрыше РФПЛ 26 матчей, в которых забил 14 голов.

«Мы очень довольны работой Квинси. Я уверен, что он собирается стать важным игроком для нас в будущем. Он достиг значительного прогресса в «Спартаке». В России он играет на более высоком уровне, чем в голландской лиге. Теперь ему удается быть одним из лучших игроков в чемпионате России.

Оставаться ли ему в России в дальнейшем? Решение полностью за ним. Все, что я могу сказать, что российская лига является, на мой взгляд, хорошей лигой. Он должен быть осторожным и хорошо продумать свой выбор. Квинси должен решить, что ему лучше подходит», – отметил Блинд.