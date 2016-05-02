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  • Блинд: «В «Спартаке» Промес добился прогресса и уже является одним из лучших игроков РФПЛ»

Блинд: «В «Спартаке» Промес добился прогресса и уже является одним из лучших игроков РФПЛ»

2 мая 2016, 09:44
8

Главный тренер сборной Голландии Данни Блинд доволен выступлением полузащитника «Спартака» Квинси Промеса в чемпионате России. Напомним, что 24-летний форвард провел в этом розыгрыше РФПЛ 26 матчей, в которых забил 14 голов.

«Мы очень довольны работой Квинси. Я уверен, что он собирается стать важным игроком для нас в будущем. Он достиг значительного прогресса в «Спартаке». В России он играет на более высоком уровне, чем в голландской лиге. Теперь ему удается быть одним из лучших игроков в чемпионате России.

Оставаться ли ему в России в дальнейшем? Решение полностью за ним. Все, что я могу сказать, что российская лига является, на мой взгляд, хорошей лигой. Он должен быть осторожным и хорошо продумать свой выбор. Квинси должен решить, что ему лучше подходит», – отметил Блинд.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Нидерланды Промес Квинси Блинд Данни
Комментарии (8)
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Sergej-74
1462172231
уже пора сваливать
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Сармат Ростов
1462173347
Но два 100%гола в игре с ЛОКО не забил. Вопросов по игре не было бы.
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Диктор
1462174093
Несмотря на желчь ниже высказавшихся,для нас он один из лучших.
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westerose
1462174198
Класс
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Qqrza
1462177861
Хоть что-то хорошее в спартаке))
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rjj
1462181323
Еще сезон и уйдет
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subbotaspartak
1462181665
Попадать по воротам научился бы
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diadushka
1462183413
когда действительно поднимется на более высокий уровень, то покинет Россию! Зачем ему прозябать в РФПЛ?!
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