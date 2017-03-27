Впервые за 39 лет сборную Голландии может возглавить иностранец

Пост главного тренера сборной Голландии может занять иностранный специалист. Напомним, что после поражения в отборочном турнире чемпионата мира-2018 против Болгарии (0:2) в отставку был отправлен Данни Блинд.

«К лету нам уже нужно будет определиться с тренером. Мы ищем специалиста, который поможет двигаться команде вперед. Им мог бы стать Куман, но он занят в клубе. Я не могу исключить, что сборную возглавит иностранец», – приводит слова директора Королевского футбольного союза Голландии Жан-Поля Декоссо Voetbal International.

Стоит отметить, что последним иностранцем, работавшим со сборной Голландии, был австриец Эрнст Хаппель. Он возглавлял голландцев с 1977 по 1978 год, а на чемпионате мира-1978 выводил свою команду в финал турнира.