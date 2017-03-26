Блинд отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Голландии

Главный тренер сборной Голландии Данни Блинд отправлен в отставку с занимаемой должности.

Такое решение было принято Королевской голландской федерацией футбола после поражения национальной команды в матче 5-го тура группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира-2018 от Болгарии (0:2).

«Мы были на правильно пути. На мой взгляд, поражение от Болгарии – единичный инцидент. Жаль, что все так закончилось», – сказал Блинд.

Напомним, Блинд возглавил Голландию в июле 2015 года. На данный момент оранжевые занимают в турнирной таблице группы А четвертое место, имея в активе семь очков.