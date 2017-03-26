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Блинд отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Голландии

26 марта 2017, 22:36
4

Главный тренер сборной Голландии Данни Блинд отправлен в отставку с занимаемой должности.

Такое решение было принято Королевской голландской федерацией футбола после поражения национальной команды в матче 5-го тура группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира-2018 от Болгарии (0:2).

«Мы были на правильно пути. На мой взгляд, поражение от Болгарии – единичный инцидент. Жаль, что все так закончилось», – сказал Блинд.

Напомним, Блинд возглавил Голландию в июле 2015 года. На данный момент оранжевые занимают в турнирной таблице группы А четвертое место, имея в активе семь очков.

Источник: KNVB
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Нидерланды Блинд Данни
Комментарии (4)
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Oblommoff
1490561391
У голландцев и так группа сильная, а тут еще и потеря таких важных очков((
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Дмитрий(кб)
1490562250
Правильно.
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Gullit 76
1490562375
Ожидаемо!Нужен спаситель!
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David_Fio
1490592187
Блинд ни в чем не виноват! Просто Голландия сошла с небосколона фаворитов крупных международных турниров, уступив свое место представителя бенилюкса Бельгии, и с этим можно только смириться!
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