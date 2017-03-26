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    Роббен: «Теперь сборную Голландии смешают с грязью. И это правильно»

    Полузащитник сборной Голландии Арьен Роббен подвел итоги матча отборочного турнира ЧМ-2018 против сборной Болгарии (0:2). По словам футболиста, голландцы не заслуживали очков в этом матче.

    «Я не знаю, что сказать. Это ужас. Мы ехали сюда, настроенные на победу. Можно искать виноватых в этом поражении, но сейчас это не важно, так как результат не изменится. Мы проиграли со счетом 0:2. Очков в этом матче мы не заслужили, если вспомнить нашу игру в первом тайме. Теперь нас смешают с грязью, и это правильно.

    Отставка Блинда? Что вы хотите, чтобы я сказал? Я стою здесь в Болгарии после того, как мы проиграли. Я шокирован. Но новый тренер не изменит уровень игроков в сборной. Задайте этот вопрос тренеру. Выиграть оставшиеся матчи, чтобы сохранить шансы на попадание на ЧМ-2018? Что я могу сказать, мы даже не можем обыграть Болгарию», – сказал футболист.

    Голландия находится на четвертом месте в группе А, имея в своем активе семь очков.

    Источник: Voetbal International

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    26.03.2017 01:28
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 26 марта 2017, 15:10

      Блин, на наших глазах теряем топ-команду, хочется верить, что ещё выйдут из группы. Много же у них молодых талантливых футболистов.

      0
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      Рейтинг: +20

      Konjaga 26 марта 2017, 10:19

      Но у Голландии это осечка,а у этих жопашников закономерность

      0
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      Рейтинг: +20

      Konjaga 26 марта 2017, 10:17

      Бля,так же фраернулись как и сбродная рос!

      0
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      Рейтинг: +162

      maxon1256 26 марта 2017, 09:45

      пока вас тренирует Блинд так и будет. непонятно как его после прошлого отборочного цикла не уволили

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 26 марта 2017, 08:29

      Жаль,если их в России не будет.Много интересных игроков,а команды нет.Может это им Бердыев поможет,раз наши не хотят?

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 26 марта 2017, 08:23

      Прокол не только у сборной России, но и Голландцы лоханулись)))

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 26 марта 2017, 08:10

      Что то вмцарстве государстве пошло все шиворот навыворот.

      0
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 26 марта 2017, 07:56

      Что-то подзатянулась у них смена поколений... 2-ой крупный турнир подряд видимо пролетают.

      1
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH 26 марта 2017, 07:41

      Да ладно,всегда можно вспомнить про сборную России))

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 26 марта 2017, 07:41

      Они хоть собраться могут и оставшиеся матчи выйграть...

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