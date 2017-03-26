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  • Роббен: «Теперь сборную Голландии смешают с грязью. И это правильно»

Роббен: «Теперь сборную Голландии смешают с грязью. И это правильно»

26 марта 2017, 01:28
16

Полузащитник сборной Голландии Арьен Роббен подвел итоги матча отборочного турнира ЧМ-2018 против сборной Болгарии (0:2). По словам футболиста, голландцы не заслуживали очков в этом матче.

«Я не знаю, что сказать. Это ужас. Мы ехали сюда, настроенные на победу. Можно искать виноватых в этом поражении, но сейчас это не важно, так как результат не изменится. Мы проиграли со счетом 0:2. Очков в этом матче мы не заслужили, если вспомнить нашу игру в первом тайме. Теперь нас смешают с грязью, и это правильно.

Отставка Блинда? Что вы хотите, чтобы я сказал? Я стою здесь в Болгарии после того, как мы проиграли. Я шокирован. Но новый тренер не изменит уровень игроков в сборной. Задайте этот вопрос тренеру. Выиграть оставшиеся матчи, чтобы сохранить шансы на попадание на ЧМ-2018? Что я могу сказать, мы даже не можем обыграть Болгарию», – сказал футболист.

Голландия находится на четвертом месте в группе А, имея в своем активе семь очков.

Источник: Voetbal International
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Нидерланды Болгария Роббен Арьен Блинд Данни
Комментарии (16)
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алекс88
1490483609
Очередной провал...не только наши лошатся на весь мир...
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Nerlinger
1490483765
Это их Промес заразил
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Томь вперёд
1490504198
Что-то подзатянулась у них смена поколений... 2-ой крупный турнир подряд видимо пролетают.
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RedWhiteFans2
1490505030
Что то вмцарстве государстве пошло все шиворот навыворот.
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a-rakhmatov
1490505809
Прокол не только у сборной России, но и Голландцы лоханулись)))
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Gullit 76
1490506144
Жаль,если их в России не будет.Много интересных игроков,а команды нет.Может это им Бердыев поможет,раз наши не хотят?
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maxon1256
1490510725
пока вас тренирует Блинд так и будет. непонятно как его после прошлого отборочного цикла не уволили
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Konjaga
1490512673
Бля,так же фраернулись как и сбродная рос!
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Konjaga
1490512746
Но у Голландии это осечка,а у этих жопашников закономерность
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CskaMoscovv
1490530201
Блин, на наших глазах теряем топ-команду, хочется верить, что ещё выйдут из группы. Много же у них молодых талантливых футболистов.
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