Роббен: «Теперь сборную Голландии смешают с грязью. И это правильно»

Полузащитник сборной Голландии Арьен Роббен подвел итоги матча отборочного турнира ЧМ-2018 против сборной Болгарии (0:2). По словам футболиста, голландцы не заслуживали очков в этом матче.

«Я не знаю, что сказать. Это ужас. Мы ехали сюда, настроенные на победу. Можно искать виноватых в этом поражении, но сейчас это не важно, так как результат не изменится. Мы проиграли со счетом 0:2. Очков в этом матче мы не заслужили, если вспомнить нашу игру в первом тайме. Теперь нас смешают с грязью, и это правильно.

Отставка Блинда? Что вы хотите, чтобы я сказал? Я стою здесь в Болгарии после того, как мы проиграли. Я шокирован. Но новый тренер не изменит уровень игроков в сборной. Задайте этот вопрос тренеру. Выиграть оставшиеся матчи, чтобы сохранить шансы на попадание на ЧМ-2018? Что я могу сказать, мы даже не можем обыграть Болгарию», – сказал футболист.

Голландия находится на четвертом месте в группе А, имея в своем активе семь очков.