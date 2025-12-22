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Арьен Роббен
Арьен Роббен
Завершил карьеру
23 января 1984 (42)
#10 | Полузащитник
180 см | 80 кг
Нидерланды
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Публикации
Макаров из «Крыльев» сравнил себя с Роббеном
28 июля
9
Кейн установил рекорд Бундеслиги
2025.12.22 13:50
Видео
Роббен начал карьеру в другом виде спорта
2025.11.17 11:32
1
Волк сравнил удары Глушенкова с Месси и Роббеном
2025.08.24 16:47
1
Видео
Игрок «Урала» забил гол в стиле Роббена
2024.08.18 13:05
1
Спецпроект
Тест: угадайте, правдивы ли истории из биографии игроков
2023.04.21 17:22
4
Фото
Роббен пробежал марафон в 39 лет, он выбежал из трех часов
2023.04.16 23:21
4
«Фанаты «Челси» должны радоваться такому игроку». Джеррард сравнил Мудрика с Роббеном
2023.01.22 20:18
«Возможно, буду тренером, а может, менеджером в супермаркете». Роббен – о будущем
2022.09.26 19:52
1
Только у одного игрока процент побед в АПЛ выше, чем у Зинченко
2022.07.24 11:54
1
Роббен пробежал 42-километровый марафон в Роттердаме. Он проиграл лидеру 69 минут
2022.04.12 07:49
5
Фото
«Удачи, легенда!» Промес – об уходе Роббена из футбола
2021.07.15 18:53
3
37-летний Роббен во второй раз объявил о завершении карьеры
2021.07.15 14:45
5
Эредивизие. Ассисты 37-летнего Роббена помогли «Гронингену» разгромить «Эммен»
2021.05.09 16:56
1
37-летний Роббен сыграл впервые с октября
2021.04.12 11:50
2
Фото
Бекхэм, Месси, Роббен и Это’О – среди претендентов на звание лучшего правого нападающего в истории
2020.10.19 21:16
9
Фото
Роббен возобновил карьеру и подписал контракт с родным «Гронингеном»
2020.06.27 20:37
5
Роббен не исключил возобновление карьеры
2020.06.13 11:11
2
Видео
Роббен провел тренировку на базе «Баварии»
2020.06.12 19:43
Вице-президент «Ботафого» предложил Роббену возобновить карьеру в его клубе
2020.05.06 19:43
2
Роббен: «После завершения карьеры появлялись мысли, что хочется еще поиграть»
2020.04.27 10:00
Жена Роббена переболела коронавирусом
2020.04.10 12:39
Фердинанд: «Манчестер Юнайтед» хотел купить Роббена, но ему не понравился запах на клубной базе»
2020.03.26 09:44
2
Мюллер: «Возможно, мы позвоним Роббену и попросим вернуться в «Баварию»
2020.02.11 07:37
1
Макаров – после перехода в «Рубин»: «Отрабатываю удары в стиле Роббена»
2020.01.17 08:19
2
Роббен: «Возвращение в футбол? Никогда не говори никогда»
2019.08.27 17:50
1
Роббен: «Гвардиола – лучший тренер в моей карьере»
2019.08.21 01:24
«Бавария» – о Роббене: «Сегодня завершилась одна из величайших карьер в мире футбола»
2019.07.04 23:24
3
«Это самое трудное решение, которое мне пришлось принять». Роббен завершил карьеру
2019.07.04 18:59
10
Роббен – о завершении карьеры: «Приму окончательное решение в течение двух недель»
2019.06.16 22:39
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