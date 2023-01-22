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    «Фанаты «Челси» должны радоваться такому игроку». Джеррард сравнил Мудрика с Роббеном

    Бывший игрок сборной Англии Стивен Джеррард оценил дебют за «Челси» нападающего Михаила Мудрика. Он случился в 21-м туре АПЛ против «Ливерпуля» (0:0).

    «Мудрик провел на «Энфилде» сильный отрезок. Он еще не в идеальной форме, от него можно ждать большего.

    Украинец напомнил мне Арьена Роббена. Очень быстр, отменно работает ногами. Фанаты «Челси» должны быть рады такому трансферу», – сказал Джеррард.

    • «Челси» заплатил «Шахтеру» за Мудрика 70 миллионов евро. Еще 30 миллионов клуб из Донецка может получить в виде бонусов.

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    Источник: Daily Mail

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