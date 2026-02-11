Трансфер Мудрика в «Челси» признан худшим в истории АПЛ

ESPN опубликовал рейтинг самых неудачных подписаний в истории английской Премьер-лиги.
Первое место занял переход Михаила Мудрика в «Челси» из «Шахтера» за 70+30 миллионов евро.
Полную версию рейтинга можно посмотреть на сайте ESPN по ссылке. Топ-10 выглядит так:
- Михаил Мудрик – из «Шахтера» в «Челси» за 70 млн евро;
- Антони – из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед» за 95 млн евро;
- Николя Пепе – из «Лилля» в «Арсенал» за 80 млн евро;
- Али Диа – в «Саутгемптон» свободным агентом;
- Дэнни Дринкуотер – из «Лестера» в «Челси» за 37,9 млн евро;
- Рикардо Альварес – из «Интера» в «Сандерленд» за 10,5 млн евро;
- Ромелу Лукаку – из «Интера» в «Челси» за 113 млн евро;
- Джейдон Санчо – из «Боруссии Д» в «Манчестер Юнайтед» за 85 млн евро;
- Томас Бролин – из «Пармы» в «Лидс» за 5,3 млн евро;
- Калвин Филлипс – из «Лидса» в «Манчестер Сити» за 49 млн евро.
Источник: ESPN