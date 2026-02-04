Введите ваш ник на сайте
Мудрик прокомментировал бан в CS2 за оскорбление поляков

Сегодня, 18:18
2

Вингер «Челси» Михаил Мудрик объяснил оскорбительные высказывания в адрес поляков во время игры в CS2.

«Моя позиция очень проста. Огромная благодарность той части польского народа, которая искренне поддерживает украинцев. Но я постоянно слышу и вижу, как часть поляков относится к украинцам, особенно к тем, кто сейчас живет в Польше.

Я это чувствую даже в мелочах, например, когда играю в CS. С ними почти невозможно выиграть игру, потому что как только ты пытаешься нормально общаться ради командной игры, и они узнают, что ты из Украины, начинается откровенное неуважение.

Я неоднократно сталкивался с тем, как без какой-либо причины они обзывали моих друзей. Так откуда у меня должна появиться любовь к полякам в игре? Ее не будет.

Они никогда не покажут, как первыми словами в игре пишут «Слава России», зато очень возмущаются, когда им напоминают историю», – сказал Мудрик.

  • Украинского футболиста забанили в CS2 на четыре недели.
  • Он предлагал поляку сыграть на картах «Волынь» и «39», намекая на известные исторические события.
  • Волынская резня – массовые убийства поляков в 1943–1944 годах украинскими националистами: тогда погибли до 100 тысяч поляков.

Источник: Спортс’’
Англия. Премьер-лига Челси Мудрик Михаил
