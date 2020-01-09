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Команды
Волынь
Волынь
Луцк
Стадион:
Авангард
Сайт:
http://www.fcvolyn.com
Тренер:
Виталий Кварцяный
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Экс-игрок «Локо» Михалик устроил драку на рождественском турнире по футзалу
2020.01.09 13:08
8
Экс-игрок «Локомотива» Михалик анонсировал завершение карьеры
2019.10.22 09:30
6
Михалик помогал украинской армии во время выступления за «Локомотив»
2019.09.12 20:49
10
Михалик может перейти из «Локомотива» в «Волынь»
2018.06.06 23:08
6
«Шахтер» и «Динамо» сыграют уже во втором туре УПЛ
2017.06.03 07:42
2
Видео
Судья завершил матч «Днепр» – «Волынь» из-за петарды, взорванной перед игроками
2017.05.31 21:11
5
УПЛ. «Днепр» проиграл «Ворскле» и вылетел из турнира и другие результаты
2017.05.27 18:55
УПЛ. «Звезда» взяла верх над «Волынью», «Днепр» одержал победу над «Сталью»
2017.05.20 18:57
1
УПЛ. «Сталь» на выезде обыграла «Волынь»
2017.05.12 21:03
УПЛ. «Ворскла» обыграла «Волынь» и продолжает лидировать в группе вылета
2017.05.05 20:50
Тренер «Волыни» назвал своих футболистов трусливыми
2017.05.02 07:20
3
УПЛ. Киевское «Динамо» разгромило «Черноморец», «Шахтер» обыграл «Александрию»
2017.05.01 00:43
УПЛ. «Сталь» переиграла «Волынь», Экиза принес «Звезде» победу над «Ворсклой»
2017.04.08 18:54
УПЛ. Гол Дмитрия Нагиева принес «Днепру» победу и другие результаты
2017.04.01 19:21
3
УПЛ. «Заря» вырвала победу у «Волыни» в концовке встречи
2017.03.19 16:58
УПЛ. «Олимпик» за семь минут сделал камбэк в матче с «Ворсклой» и другие результаты
2017.03.11 19:55
УПЛ. «Шахтер» обыграл «Волынь» и упрочил лидерство до 13 очков и другие результаты
2017.03.05 22:28
1
УПЛ. «Заря» уступила «Динамо», «Александрия» шесть раз поразила ворота «Волыни» и другие результаты
2017.02.25 19:53
УПЛ. «Волынь» потерпела поражение от «Ворсклы»
2016.12.10 16:52
УПЛ. «Динамо» не сумело обыграть «Ворсклу» и другие результаты
2016.12.03 19:51
УПЛ. Хет-трик Мораеса принес «Динамо» разгромную победу над «Волынью» и другие результаты
2016.11.26 22:24
УПЛ. «Сталь» обыграла «Волынь»
2016.11.04 19:53
Кварцяный: «Решения ФФУ способствуют развалу украинского футбола»
2016.10.30 09:26
1
УПЛ. «Шахтер» победил «Черноморец», «Динамо» разгромило «Карпаты» и другие результаты
2016.10.29 21:33
УПЛ. «Сталь» победила «Карпаты», «Волынь» взяла верх над «Днепром»
2016.10.22 21:37
1
УПЛ. «Шахтер» поделил очки с «Олимпиком», «Динамо» упустило победу над «Черноморцем»
2016.10.15 21:41
2
УПЛ. «Шахтер» укрепил лидерство победой над «Зарей», «Динамо» оказалось сильнее «Звезды»
2016.10.02 21:24
УПЛ. «Динамо» забило «Олимпику» четыре безответных гола, «Шахтер» разгромил «Волынь»
2016.09.24 21:31
УПЛ. «Шахтер» выиграл у «Ворсклы», киевское «Динамо» проиграло «Заре»
2016.09.18 22:26
5
УПЛ. «Олимпик» уступил «Александрии», «Динамо» одержало волевую победу над «Волынью»
2016.08.20 21:26
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