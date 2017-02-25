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  • УПЛ. «Заря» уступила «Динамо», «Александрия» шесть раз поразила ворота «Волыни» и другие результаты

УПЛ. «Заря» уступила «Динамо», «Александрия» шесть раз поразила ворота «Волыни» и другие результаты

25 февраля 2017, 19:53

В матче 19-го тура УПЛ киевское «Динамо» в гостях одержало волевую победу над «Зарей» – 2:1. Отметим, что данную встречу хозяева заканчивали в меньшинстве.

В других встречах тура покер Станислава Кулиша помог «Александрии» разгромить «Волынь», «Олимпик» и «Сталь» голов не забили.

Чемпионат Украины. Премьер-лига. 19-й тур

Заря – Динамо – 1:2 (1:2)

Голы: 1:0 – Бонавентура, 4; 1:1 – Гармаш, 14; 1:2 – Беседин, 29.

Удаление: Опанасенко, 87 – нет.

Олимпик – Сталь – 0:0

Александрия – Волынь – 6:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Грицук, 15 (с пенальти); 2:0 – Кулиш, 27; 3:0 – Козак, 45; 4:0 – Кулиш, 70; 5:0 – Кулиш, 89; 6:0 – Кулиш, 90+2.

Удаление: нет – Диденко, 75.

Календарь УПЛ

Турнирная таблица УПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Украина. Премьер-Лига Заря Динамо К Олимпик Сталь Александрия Волынь
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