- 8 июля 2021
- 21:56 «Олимпик» снялся с чемпионата Украины
- 23 мая 2021
- 16:48 Фото Яя Туре после трех месяцев работы покинул «Олимпик». Он может войти в штаб «Ахмата» 2
- 20 мая 2021
- 17:58 Яя Туре может войти в тренерский штаб клуба РПЛ этим летом 7
- 7 марта 2021
- 14:14 Журналист Моралес – о президенте «Олимпика» Гельзине: «После одного из матчей охранники этого чепушилы гасили молодежь «Металлурга» З» 2
- 6 марта 2021
- 21:57 «Меняйте, сука, их всех». Президент «Олимпика» Гельзин после донецкого дерби назвал пидорасами судью и главу комитета арбитров 17
- 10 февраля 2021
- 20:04 Фото «Звезды такого масштаба в УПЛ еще не было!» Яя Туре стал тренером «Олимпика» 3
- 15 января 2021
- 21:52 Яя Туре станет тренером «Олимпика» 2
- 2 июля 2019
- 12:47 «Чемпионат»: клубы из Москвы интересуются нападающим «Олимпика» Дийе 2
- 30 октября 2018
- 21:08 Украинец Гай: «Не могу сказать, что Россия – агрессор. Свечку не держал» 9
- 16 сентября 2018
- 22:24 УПЛ. «Динамо» не смогло обыграть «Зарю», в матче одно удаление 1
- 25 августа 2018
- 09:51 Форвард «Шахтера» Мораес вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории УПЛ среди легионеров 5
- 24 августа 2018
- 20:58 УПЛ. «Шахтер» в дерби разгромил «Олимпик», в игре забито семь голов 5
- 19 августа 2018
- 21:24 УПЛ. «Ворскла» обыграла «Мариуполь», «Десна» сыграла вничью с «Карпатами» 3
- 10 августа 2018
- 20:58 УПЛ. «Олимпик» в большинстве ушел от поражения в игре со «Львовом»
- 5 августа 2018
- 21:34 УПЛ. «Мариуполь» победил в Киеве, «Карпаты» и «Олимпик» сыграли вничью
- 29 июля 2018
- 21:36 УПЛ. «Шахтер» разгромил «Арсенал», «Десна» – «Мариуполь» и другие результаты 1
- 12 мая 2018
- 18:59 УПЛ. «Сталь» и «Черноморец» проиграли свои матчи и вылетели в первую лигу 1
- 28 апреля 2018
- 19:04 УПЛ. Гол Чичикова помог «Звезде» обыграть «Олимпик» и другие результаты 2
- 17 марта 2018
- 19:59 УПЛ. «Сталь» обыграла «Черноморец», «Звезда» – «Олимпик»
- 9 декабря 2017
- 20:09 УПЛ. «Черноморец» и «Звезда» сыграли в ничью, в матче шесть забитых голов и одно удаление
- 3 декабря 2017
- 07:39 Президент донецкого «Олимпика» обвинил игроков в «сдаче» матча 5
- 25 ноября 2017
- 19:54 УПЛ. «Шахтер» обыграл «Олимпик» и укрепился на первой строчке
- 29 октября 2017
- 22:27 УПЛ. Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Карпатами» и другие результаты
- 21 октября 2017
- 21:34 УПЛ. «Звезда» уступила «Олимпику» из-за автогола на последней минуте и другие результаты
- 15 октября 2017
- 21:35 УПЛ. «Черноморец» обыграл киевское «Динамо» и другие результаты
- 30 сентября 2017
- 18:58 УПЛ. «Олимпик» и «Мариуполь» забили пять голов, «Александрия» сыграла вничью со «Звездой»
- 24 сентября 2017
- 21:24 УПЛ. «Олимпик» сыграл вничью на «Оболонь Арене», «Заря» упустила победу над «Ворсклой»