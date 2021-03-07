Журналист Моралес – о президенте «Олимпика» Гельзине: «После одного из матчей охранники этого чепушилы гасили молодежь «Металлурга» З»

Украинский комментатор Роберто Моралес рассказал историю про президента «Олимпика» Владислава Гельзина. Накануне функционер с матами в прямом эфире раскритиковал судейскую бригаду матча против «Шахтера» (0:1).
«О крутом Гельзине я вспомню историю. Тогда в начале 2000-х «Олимпик» дома принимал запорожский «Металлург-2» (вторая лига). В одном из моментов на поле случилась потасовка, по ее итогам рекордсмен-рекордсменов Гельзинайтор получил пару тумаков.
После игры охранники этого чепушилы гасили молодежь запорожцев в подтрибунке, хорошо гасили, с последствиями. Затем случился единственный в жизни момент, когда я с уважением отнесся к «индусам» (консорциум персонажей, которые полностью контролировали Запорожье в те времена).
Игорь Дворецкий [руководитель «Металлурга» на тот момент], сам по себе метр с кепкой, пообещал вендетту и весьма разнообразное половое надругательство над героем сегодняшнего дня. Все как завещают законы зоны, хотя там Дворик не бывал.
На ответный матч в Запорожье Гельзинаускас не приехал», – написал Моралес.
- Гельзин занимает пост президента «Олимпика» с 2001 года, сам играл за команду с 2003 по 2016 год.
- «Олимпик» в УПЛ идет 8-м.
- Причиной вчерашнего матерного выступления Гельзина стал несправедливо, по мнению президента, отмененный гол «Олимпика».