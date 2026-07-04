Стало известно, почему экс-игрок Украины Милевский стал алкоголиком и наркоманом

Бывшая жена капитана сборной Украины по футболу Владислава Ващука Маргарита Сичкарь рассказала, почему карьера форварда Артема Милевского пошла под откос.

– Мошенники исплавили Милевского. Я ему всегда говорила: «С кем ты общаешься? Посмотри на этих людей. Они же присоски». И они его привели к алкоголизму и наркотикам.

– Наркотикам?

– Ну, конечно. Кокс. Ты что? Милевский и кокс – назавжды. Сейчас он, по-моему, выглядит совсем нездорово. Не знаю, подшился он или нет, проходил реабилитацию, но выглядит...

– Я думал, только алкоголь.

– Нет, ты что? Там и это было, и, думаю, ещe что-то. Конечно, до тяжeлых наркотиков, наверное, не дошло, но всe равно... А ведь какой хороший футболист был.

– Отличный футболист.

– Мы летели с чемпионата мира вместе в самолeте. Я тогда проводила с ним воспитательную работу. Говорю: «Милевский, смотри, сейчас начнeтся. К тебе будут липнуть все, кому не лень. Делай правильные выводы».

Но, блин, всe равно всe пошло под откос: машины, Ferrari, девочки-припевочки и всe такое.