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  • Стало известно, почему экс-игрок Украины Милевский стал алкоголиком и наркоманом

Стало известно, почему экс-игрок Украины Милевский стал алкоголиком и наркоманом

Вчера, 13:49
6

Бывшая жена капитана сборной Украины по футболу Владислава Ващука Маргарита Сичкарь рассказала, почему карьера форварда Артема Милевского пошла под откос.

– Мошенники исплавили Милевского. Я ему всегда говорила: «С кем ты общаешься? Посмотри на этих людей. Они же присоски». И они его привели к алкоголизму и наркотикам.

– Наркотикам?

– Ну, конечно. Кокс. Ты что? Милевский и кокс – назавжды. Сейчас он, по-моему, выглядит совсем нездорово. Не знаю, подшился он или нет, проходил реабилитацию, но выглядит...

– Я думал, только алкоголь.

– Нет, ты что? Там и это было, и, думаю, ещe что-то. Конечно, до тяжeлых наркотиков, наверное, не дошло, но всe равно... А ведь какой хороший футболист был.

– Отличный футболист.

– Мы летели с чемпионата мира вместе в самолeте. Я тогда проводила с ним воспитательную работу. Говорю: «Милевский, смотри, сейчас начнeтся. К тебе будут липнуть все, кому не лень. Делай правильные выводы».

Но, блин, всe равно всe пошло под откос: машины, Ferrari, девочки-припевочки и всe такое.

  • Милевский во время и после карьеры пристрастился к алкоголю.
  • В России игрок выступал за «Тосно» в 2016-2017 годах.
  • За сборную Украины форвард провел 50 матчей, забил 8 голов.

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Источник: телеграм-канал «Спорт Беларуси»
Украина. Премьер-лига Украина Милевский Артем
Комментарии (6)
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Октавиус
1783162364
а кокс это разве не тяжелые котики?
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rash1959
1783166325
А кому она рассказала? бабульке у подъезда? а про инопланетян чего рассказала?
Ответить
Бумбраш
1783167206
Да и пох на этого укра
Ответить
алдан2014
1783170868
А кому это тип интересен?
Ответить
Hector вернулся
1783175530
Та на рать на него
Ответить
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