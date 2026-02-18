Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Министр спорта Дегтярев – о снятии бана с России: «Украинские функционеры уже замучили всех»

Министр спорта Дегтярев – о снятии бана с России: «Украинские функционеры уже замучили всех»

Сегодня, 15:31
4

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев прокомментировал возможность отмены санкций против российского футбола.

«Там любое слово в ту или иную сторону вызывает эмоции. И УЕФА, и ФИФА, конечно, находятся под давлением. Но я желаю им быть последовательными и смелыми. Мы с ними работу ведем, находимся в контакте.

Заметно, что там украинская сторона оказывает сильное давление. Однако украинские спортивные функционеры уже надоели всем, замучили всех.

На поле боя выясняйте отношения с Россией, но при чем здесь спорт? Это уже общее мнение мирового спортивного сообщества», – сказал Дегтярев.

  • Российские клубы и сборные почти 4 года отстранены от международных турниров.
  • В начале февраля президент ФИФА Джанни Инфантино признал бессмысленность санкций и заявил о необходимости вернуть Россию во все соревнования.
  • Есть вероятность, что вопрос снятия бана будет обсуждаться на ближайшем конгрессе ФИФА, который пройдет 30 апреля в Канаде.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Россия Дегтярев Михаил
Комментарии (4)
Юбиляр
1771419550
Лучше бы Дегтяреву вообще молчать - чтобы не смущать пользователей! Гыгыгы. Контактер, блин. Гыгыгы
Ответить
АЛЕКС 58
1771420200
кто будет слушать в европе банного мальчика ублажавшего жирика?
Ответить
zigbert
1771420664
Как обычно дежурные фразы.
Ответить
Интерес
1771423165
Зато вы никого не тревожите и отличаете исключительным миролюбием и корректностью.
Ответить
