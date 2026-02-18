Министр спорта РФ Михаил Дегтярев прокомментировал возможность отмены санкций против российского футбола.
«Там любое слово в ту или иную сторону вызывает эмоции. И УЕФА, и ФИФА, конечно, находятся под давлением. Но я желаю им быть последовательными и смелыми. Мы с ними работу ведем, находимся в контакте.
Заметно, что там украинская сторона оказывает сильное давление. Однако украинские спортивные функционеры уже надоели всем, замучили всех.
На поле боя выясняйте отношения с Россией, но при чем здесь спорт? Это уже общее мнение мирового спортивного сообщества», – сказал Дегтярев.
- Российские клубы и сборные почти 4 года отстранены от международных турниров.
- В начале февраля президент ФИФА Джанни Инфантино признал бессмысленность санкций и заявил о необходимости вернуть Россию во все соревнования.
- Есть вероятность, что вопрос снятия бана будет обсуждаться на ближайшем конгрессе ФИФА, который пройдет 30 апреля в Канаде.
Источник: «Чемпионат»