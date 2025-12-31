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Артем Милевский
Артем Милевский
Завершил карьеру
12 января 1985 (41), Минск
| Нападающий
189 см | 78 кг
Украина | Беларусь
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Публикации
«Селюки, вылезшие в Европу и которым насрать на сборную»: Милевский – после провала Украины
4 октября
6
Стало известно, почему экс-игрок Украины Милевский стал алкоголиком и наркоманом
4 июля
6
Видео
Страдающий от алкоголизма Милевский устроил драку с Рыбалкой в медиалиге
17 января
2
Милевский раскрыл марку пива, которое пил в период безденежья
2025.12.31 11:22
1
Милевский объяснил, почему не стал как Роналду: «Мне надо выпить пива, вина»
2025.12.30 19:02
2
Видео
Страдающий от алкоголизма Милевский застрял в лифте и записал эпичное матерное видео
2025.11.02 10:30
6
Страдающий от алкоголизма Милевский задержан: известна причина
2024.12.12 13:19
1
Страдающий от алкоголизма Милевский повлиял на карьеру Лички: подробности
2024.05.28 23:29
4
Алиев разругался с Милевским: «Для меня этот человек больше не существует»
2024.02.29 21:30
3
Лечившийся от алкоголизма Милевский рассказал, как нужно проводить выходные
2024.02.03 23:22
4
В доме Милевского прошли обыски: «Прилично покошмарили»
2024.01.18 09:38
1
Милевский объяснил, почему не разговаривает на украинском
2023.12.31 11:56
3
Милевский был в коме из-за алкоголизма
2023.10.26 10:54
Видео
Алиев рассказал о состоянии Милевского – он лечится от алкоголизма
2023.10.10 20:25
Алиев рассказал об изменениях в состоянии Милевского: он попал в больницу из-за проблем с алкоголем
2023.09.28 08:56
Экс-защитник «Динамо» К: «После начала СВО Милевский пил каждый день»
2023.09.26 19:00
4
Стало известно, сколько стоит лечение Милевского: его оплачивает президент «Динамо» К
2023.09.26 07:48
3
Врачи борются за жизнь Милевского: он в тяжелом состоянии из-за проблем с алкоголем
2023.09.25 18:41
Видео
Алиев подробно рассказал о проблемах Милевского с алкоголем
2023.09.22 20:11
17
Фото
«Больно смотреть»: фанаты напуганы запущенным внешним видом Милевского после карьеры
2023.09.17 08:47
3
«В поле ветер, в жопе дым. Остался с голой задницей, как сраный бедуин». Лахтер – о Милевском
2022.10.07 16:33
Суркис: «Да, я следил за Милевским и Алиевым. Я хотел, чтобы на поле они выходили трезвыми»
2022.01.29 00:50
7
Милевский: «Киевское «Динамо» сейчас в очередной раз закрыло бы «Спартак»
2021.11.12 20:34
15
Милевский: «Украина закроет Россию в плане футбола»
2021.11.12 18:19
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Видео
«Сказал себе – хватит». Милевский объявил о завершении карьеры в 36 лет
2021.09.23 13:51
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Суркис: «Перед финалом Кубка Украины Алиев и Милевский были в заведении вне кондиций. Как я должен к ним относиться?»
2021.01.27 11:34
4
Милевский: «Наркотиков в моей жизни не было»
2021.01.14 19:19
Милевский: «Не знаю, как можно после игры не попить пивка с пацанами. Это дико»
2020.12.28 09:23
3
Милевский: «Пожалуй, «Минай» – последняя команда в моей карьере»
2020.12.25 08:41
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Милевский перешел в «Минай». Команда идет 11-й в чемпионате Украины
2020.12.24 19:33
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