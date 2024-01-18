В доме Милевского прошли обыски: «Прилично покошмарили»

Полиция Украины провела обыск в доме бывшего футболиста Артема Милевского.
«Короче, прилично покошмарили. Убили нервные клетки... В связи с тайной следствия нацполиция запретила выкладывать полное видео обыска», – написал Милевский в своем телеграм-канале.
Экс-нападающий «Тосно» показал часть видео обыска, который произошел 14 января. Голос за кадром говорит, что полицейские выбили входную дверь.
- Милевский закончил карьеру в 2021 году в «Минае».
- В прошлом году он был в коме из-за алкоголизма.