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    В доме Милевского прошли обыски: «Прилично покошмарили»

    Полиция Украины провела обыск в доме бывшего футболиста Артема Милевского.

    «Короче, прилично покошмарили. Убили нервные клетки... В связи с тайной следствия нацполиция запретила выкладывать полное видео обыска», – написал Милевский в своем телеграм-канале.

    Экс-нападающий «Тосно» показал часть видео обыска, который произошел 14 января. Голос за кадром говорит, что полицейские выбили входную дверь.

    • Милевский закончил карьеру в 2021 году в «Минае».
    • В прошлом году он был в коме из-за алкоголизма.

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    Источник: «Бомбардир»

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