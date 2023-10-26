Милевский был в коме из-за алкоголизма

Экс-игрок «Локомотива» Александр Алиев подтвердил, что Артем Милевский впадал в кому.

«Да, он был в коме. Я каждый день, в том числе перед интервью, был у него. Он поправляется, лечится.

У него много доброжелателей, но много и таких, кто желает ему зла. Ему нужно перестроиться, забыть, что он был футболистом. Всe, это прошло.

Сейчас у него новый этап в жизни – как и у меня. Жизнь на этом не заканчивается. Может, этот этап будет даже лучше, чем тот, что был в футболе.

Перестраиваться тяжело, но надо. На то ты и мужик», – сказал Алиев.