Милевский был в коме из-за алкоголизма

Экс-игрок «Локомотива» Александр Алиев подтвердил, что Артем Милевский впадал в кому.
«Да, он был в коме. Я каждый день, в том числе перед интервью, был у него. Он поправляется, лечится.
У него много доброжелателей, но много и таких, кто желает ему зла. Ему нужно перестроиться, забыть, что он был футболистом. Всe, это прошло.
Сейчас у него новый этап в жизни – как и у меня. Жизнь на этом не заканчивается. Может, этот этап будет даже лучше, чем тот, что был в футболе.
Перестраиваться тяжело, но надо. На то ты и мужик», – сказал Алиев.
- Милевского госпитализировали из-за проблем с алкоголем.
- Форвард закончил карьеру в 2021 году в «Минае».
- Он играл в России за «Тосно».
Источник: «Чемпионат»