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    Милевский был в коме из-за алкоголизма

    Экс-игрок «Локомотива» Александр Алиев подтвердил, что Артем Милевский впадал в кому.

    «Да, он был в коме. Я каждый день, в том числе перед интервью, был у него. Он поправляется, лечится.

    У него много доброжелателей, но много и таких, кто желает ему зла. Ему нужно перестроиться, забыть, что он был футболистом. Всe, это прошло.

    Сейчас у него новый этап в жизни – как и у меня. Жизнь на этом не заканчивается. Может, этот этап будет даже лучше, чем тот, что был в футболе.

    Перестраиваться тяжело, но надо. На то ты и мужик», – сказал Алиев.

    • Милевского госпитализировали из-за проблем с алкоголем.
    • Форвард закончил карьеру в 2021 году в «Минае».
    • Он играл в России за «Тосно».

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    Источник: «Чемпионат»

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    26.10.2023 10:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3776

      FRZZ 26 октября, 12:21

      Александр Алиев заслуживает уважение, за то, что не бросает друга в беде.
      Как правило когда у человека заканчиваются деньги, то друзья тоже исчезают.

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