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Александр Алиев
Александр Алиев
Завершил карьеру
3 февраля 1985 (41), Хабаровск
#88 | Полузащитник
173 см | 72 кг
Украина | Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Алиев назвал «нулевым» тренера, 4 раза бравшего чемпионат России
2025.12.29 19:15
9
«Пидорас в зеркале»: Алиев получил ответ на оскорбления Газзаева
2025.12.29 07:50
15
Алиев назвал российского тренера «усатым пидорасом»
2025.12.28 13:23
15
Алиев обвинил Семина в предательстве
2025.12.28 11:23
3
Алиев ответил, где больше разврата – в Москве или Киеве
2025.12.28 09:46
11
«Приехал – а его взорвали за час до этого»: Бухаров вспомнил, как Алиев* мог погибнуть в Махачкале
2025.10.24 22:50
2
Самедов заявил, что у Алиева проблемы с головой
2024.08.31 15:24
4
Алиев отреагировал на угрозы россиян
2024.08.31 09:35
14
Билялетдинов – об Алиеве: «Крышняк поехал»
2024.08.31 00:36
Смородская: «Алиев – очень темный человек, то, что он сказал – чудовищно!»
2024.08.30 21:09
2
Алиева объявили в розыск за публичные призывы к терроризму
2024.08.30 15:38
10
Алиев разругался с Милевским: «Для меня этот человек больше не существует»
2024.02.29 21:30
3
Алиев в «Локомотиве» стал жертвой кражи – партнер украл у него часы за 30 тысяч
2023.11.24 18:28
3
Алиев раскрыл сумму, которую проиграл в казино
2023.10.27 18:38
2
Милевский был в коме из-за алкоголизма
2023.10.26 10:54
Видео
Алиев рассказал о состоянии Милевского – он лечится от алкоголизма
2023.10.10 20:25
Алиев рассказал об изменениях в состоянии Милевского: он попал в больницу из-за проблем с алкоголем
2023.09.28 08:56
Врачи борются за жизнь Милевского: он в тяжелом состоянии из-за проблем с алкоголем
2023.09.25 18:41
Видео
Алиев подробно рассказал о проблемах Милевского с алкоголем
2023.09.22 20:11
17
Фото
«К обороне столицы готовы». Алиев выложил фото с оружием
2022.02.18 23:44
44
Алиев: «Как расслаблялся после игр? Пил виски и водку. После этого шел тренироваться»
2022.02.03 00:19
4
Алиев: «Называл темнокожих игроков «Динамо» К черножопыми. А они меня – беложопым»
2022.02.02 22:15
4
Алиев: «Тренер – это в первую очередь психолог. Где-то надо накричать, где-то – похвалить»
2022.02.02 20:09
Алиев – о Смородской: «Как она может разбираться в футболе? Женщина должна стоять возле плиты, а не руководить командой»
2022.02.02 17:26
12
Алиев: «Газзаев для меня не тренер. Сказал Суркису: «С этим пидорасом я больше ничего не хочу иметь»
2022.02.02 16:54
6
Алиев: «Очень много играл в казино. Однажды за ночь проиграл 120 тысяч»
2022.01.30 20:29
4
Алиев: «Если вернулся бы в молодость, то не повторял бы все те гульки, алкоголь»
2022.01.29 18:54
8
Суркис: «Да, я следил за Милевским и Алиевым. Я хотел, чтобы на поле они выходили трезвыми»
2022.01.29 00:50
7
Суркис: «Перед финалом Кубка Украины Алиев и Милевский были в заведении вне кондиций. Как я должен к ним относиться?»
2021.01.27 11:34
4
Кокорин хочет, чтобы сборные России и Украины сыграли на Евро-2020
2020.06.13 10:49
9
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