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Алиева объявили в розыск за публичные призывы к терроризму

30 августа 2024, 15:38
10

Экс-игроку сборной Украины Александру Алиеву грозит до семи лет тюремного заключения.

В России его объявили в розыск за публичные призывы к терроризму.

«Возбуждено уголовное дело в отношении Александра Алиева. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

Следователями столичного СК Алиев объявлен в розыск. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», – сообщили в пресс-службе столичного главного управления Следственного комитета России.

Ранее бывший полузащитник «Локомотива» и «Анжи» выложил видеоролик, в котором призвал ВСУ убивать мирное население Курской области, а жителей российского региона назвал «нечистью».

  • Алиев – уроженец Хабаровска.
  • В 12-летнем возрасте он переехал в Курск, где начинал спортивную карьеру.
  • Там до сих пор живут его мама и бабушка по отцовской линии.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Локомотив Анжи Украина Алиев Александр
Комментарии (10)
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...уефан
1725022225
...добухался футболистик(...
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MazaiNN
1725022657
Видел сегодня его видео. Кукушка у парня съехала окончательно.
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Myasko
1725022874
Чёрт
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R_a_i_n
1725023823
А где цукен в жопу пукен? Ооочень интересно его высер прочитать!
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Каратель помойников
1725024616
Эх легендарного подразделения тов.Судоплатова на этого ублюдка нет. .а жаль
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Mirak92
1725025315
Да хоть в .опу шпилится, больше футбольщины, меньше посторонней чепухи
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Вежливый такой
1725026180
Ходи теперь с охраной и оглядывайся.
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biber.ru
1725027140
Допился до скотины.
Ответить
kutuzov112
1725027536
Шура с Милевским с одной лоханки палёнку глушил по ходу
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Админ ресурс
1725028649
Это лечится только искандерами
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