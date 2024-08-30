Алиева объявили в розыск за публичные призывы к терроризму

Экс-игроку сборной Украины Александру Алиеву грозит до семи лет тюремного заключения.

В России его объявили в розыск за публичные призывы к терроризму.

«Возбуждено уголовное дело в отношении Александра Алиева. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

Следователями столичного СК Алиев объявлен в розыск. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», – сообщили в пресс-службе столичного главного управления Следственного комитета России.

Ранее бывший полузащитник «Локомотива» и «Анжи» выложил видеоролик, в котором призвал ВСУ убивать мирное население Курской области, а жителей российского региона назвал «нечистью».