Алиева объявили в розыск за публичные призывы к терроризму

Экс-игроку сборной Украины Александру Алиеву грозит до семи лет тюремного заключения.
В России его объявили в розыск за публичные призывы к терроризму.
«Возбуждено уголовное дело в отношении Александра Алиева. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).
Следователями столичного СК Алиев объявлен в розыск. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», – сообщили в пресс-службе столичного главного управления Следственного комитета России.
Ранее бывший полузащитник «Локомотива» и «Анжи» выложил видеоролик, в котором призвал ВСУ убивать мирное население Курской области, а жителей российского региона назвал «нечистью».
- Алиев – уроженец Хабаровска.
- В 12-летнем возрасте он переехал в Курск, где начинал спортивную карьеру.
- Там до сих пор живут его мама и бабушка по отцовской линии.