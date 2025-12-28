Алиев назвал российского тренера «усатым пидорасом»

Бывший полузащитник украинского «Динамо» Александр Алиев сообщил, что обижен на экс-тренера команды Валерия Газзаева.

«Он меня вызывал к себе постоянно. Хотел капитаном [сделать]. Он мне сам лично сказал: «Помоги мне, пожалуйста. Я вижу, что ты, Тема [Милевский] – вы лидеры. Пожалуйста, помоги. Ты будешь капитаном, Тема будет вице-капитаном». Хотя тогда был и Саня Шовковский, и Тарас Михалик, и другие старики.

А потом он на собрании перед Суперкубком говорит, что капитан – Милевский. Дело не в том, что я не капитан. Но не люблю, когда мне врут. В глаза говорят одно, потом – другое.

Помню, с Михалычем [Игорем Суркисом, президентом «Динамо»] спускались на лифте. Я в лифте прям так и сказал: «Михалыч, этому пидорасу усатому я больше никогда не подам руку. Я с ним не хочу работать, все». Он: «Сань, успокойся, успокойся». Ну и все. Вот так пошло. Потом я сломался, семь–восемь месяцев не играл.

Объяснил ли он как-то свое решение? Нет. Я даже не спрашивал. Да ради бога! Я сказал [Милевскому]: «Кент, я за тебя рад. Действительно, рад. Пускай не я, но ты», – сказал Алиев на ютуб-канале «Футбольный Диван».