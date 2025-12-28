Введите ваш ник на сайте
Алиев назвал российского тренера «усатым пидорасом»

Вчера, 13:23
27

Бывший полузащитник украинского «Динамо» Александр Алиев сообщил, что обижен на экс-тренера команды Валерия Газзаева.

«Он меня вызывал к себе постоянно. Хотел капитаном [сделать]. Он мне сам лично сказал: «Помоги мне, пожалуйста. Я вижу, что ты, Тема [Милевский] – вы лидеры. Пожалуйста, помоги. Ты будешь капитаном, Тема будет вице-капитаном». Хотя тогда был и Саня Шовковский, и Тарас Михалик, и другие старики.

А потом он на собрании перед Суперкубком говорит, что капитан – Милевский. Дело не в том, что я не капитан. Но не люблю, когда мне врут. В глаза говорят одно, потом – другое.

Помню, с Михалычем [Игорем Суркисом, президентом «Динамо»] спускались на лифте. Я в лифте прям так и сказал: «Михалыч, этому пидорасу усатому я больше никогда не подам руку. Я с ним не хочу работать, все». Он: «Сань, успокойся, успокойся». Ну и все. Вот так пошло. Потом я сломался, семь–восемь месяцев не играл.

Объяснил ли он как-то свое решение? Нет. Я даже не спрашивал. Да ради бога! Я сказал [Милевскому]: «Кент, я за тебя рад. Действительно, рад. Пускай не я, но ты», – сказал Алиев на ютуб-канале «Футбольный Диван».

  • Алиев в ноябре 2024 года был внесен в России в список террористов и экстремистов.
  • Выступая за киевское «Динамо», игрока неоднократно ловили за нарушением режима.
  • В прошлом году Алиев, участвуя в вооруженном конфликте, выкладывал видео из Курской области РФ.

Комментарии (27)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бумбраш
1766920814
Зачем бомба публикует этого недоумка?
Ответить
Красногвардейчик
1766921743
Нахрен эту гниду кахловскую, постят на сайте?!!!
Ответить
Айболид
1766922826
алкомен с михалычем спускались в лифте , кабина встала между этажами .... и в киевской динаме стало на двух(безусых) п......ов больше .
Ответить
R_a_i_n
1766923093
Т.е. нас банят типа за мат, а бомбе все с рук сходит?
Ответить
evgevg13
1766923392
Сделаю эксперимент. Скопирую текст Бомбы и опубликую. Делайте ставки: забанят или нет?
Ответить
evgevg13
1766923425
Я в лифте прям так и сказал: «Михалыч, этому ******** усатому я больше никогда не подам руку.
Ответить
evgevg13
1766923485
Ха-ха-ха. Зазвездили. Вот тебе и двойные стандарты...
Ответить
рылы
1766925279
ну и в чём он не прав?
Ответить
Everest13
1766926897
Бомбардир разреши такие комментарии писать))) , а то логиги нет, тебе можно , а нам нет, не справедливо...
Ответить
Povedkin
1766928719
Ждем опровержения от Газзаева что он не *******.Гы гы
Ответить
