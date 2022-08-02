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Тарас Михалик
Тарас Михалик
Завершил карьеру
28 октября 1983 (42)
#17 | Защитник
184 см | 83 кг
Украина
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Экс-игрок «Локомотива» Михалик: «Я перестал отвечать на звонки из России»
2022.08.02 10:39
Экс-игрок «Локо» Михалик устроил драку на рождественском турнире по футзалу
2020.01.09 13:08
8
«Локомотив» может купить Комличенко и вернуть 36-летнего Михалика
2019.12.23 17:26
19
Экс-игрок «Локомотива» Михалик анонсировал завершение карьеры
2019.10.22 09:30
6
Михалик помогал украинской армии во время выступления за «Локомотив»
2019.09.12 20:49
10
Видео
«Локомотив» попрощался с Михаликом. Игрок провел в клубе шесть лет
2019.06.30 14:19
3
Михалик заявил, что покинет «Локомотив» после окончания сезона
2019.05.13 18:38
2
Фото
Михалик продлил контракт с «Локомотивом»
2018.07.06 22:39
4
Пейчинович, Михалик и Виталий Денисов покинут «Локомотив»
2018.06.08 22:32
12
Михалик может перейти из «Локомотива» в «Волынь»
2018.06.06 23:08
6
«Локомотив» подпишет с Фарфаном новый двухлетний контракт
2018.06.04 15:54
9
Фарфан – самый титулованный игрок в нынешнем составе «Локомотива»
2018.05.08 09:53
3
Михалик: «Я хочу уйти из «Локо»? Спасибо, что рассказали о шутке»
2017.12.29 00:07
7
Михалик хочет разорвать контракт с «Локомотивом»
2017.12.27 08:30
22
Михалик может не сыграть до конца года
2017.12.02 20:01
2
Фото
Михалик провел сотый матч за «Локомотив»
2017.11.24 08:06
1
Фарфан, Рыбус, Михалик – в составе «Локомотива» на игру с «Копенгагеном»; Эдер остался на скамейке
2017.09.14 19:02
1
Семин: «Защита «Локомотива» – наша головная боль»
2017.07.05 11:52
4
«Локомотив» продлил контракт с Михаликом
2017.06.14 17:46
Геркус: «Удерживать Майкона любой ценой не станем. У Михалика похожая ситуация»
2017.06.08 09:41
7
Михалик: «Конечно, хотелось бы остаться в «Локомотиве», но пока я в «свободном плавании»
2017.06.07 14:25
5
«Локомотив» расстанется с Майконом, Михалику будет предложен новый контракт
2017.05.18 09:04
11
Михалик близок к переходу в московское «Динамо»
2017.05.15 21:38
3
Самедов: «Поздравил «Локомотив» с победой в Кубке России, они меня – с чемпионством»
2017.05.15 20:35
6
Михалик уйдет из «Локомотива» в конце сезона
2017.04.25 08:54
7
Семин хочет сохранить Янбаева, Майкона и Михалика в «Локомотиве»
2017.04.13 09:18
Харлачев: «Спартак» выглядел свежее, агрессивнее, быстрее «Локомотива»
2017.03.19 01:47
9
Тренер «Локомотива»: «Не могу сказать, что мы играли сильнее «Спартака»
2017.03.18 20:27
3
«Локомотив» намерен продлить соглашения с Михаликом и Майконом
2017.02.25 12:35
2
Михалик: «Задача «Локомотива» – выходить и побеждать в каждом матче»
2016.11.04 12:26
4
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