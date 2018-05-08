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    Фарфан – самый титулованный игрок в нынешнем составе «Локомотива»

    В нынешнем составе «Локомотива» выступают футболисты, которые ранее уже завоевывали чемпионские звания в различных командах. Всего их набралось семеро.

    Наиболее титулованным среди футболистов столичного клуба является Джефферсон Фарфан. На его счету семь титулов (четыре из низ в составе перуанского «Альянса» и еще три – в ПСВ). Вторым идет Игорь Денисов (все три – в составе «Зенита»). Замыкает тройку Ведран Чорлука (два титула в составе загребского «Динамо»).

    Также в данный список вошли: Тарас Михалик – 2 титула («Динамо» Киев), Ари – 1 («АЗ»), Алан Касаев – 1 («Рубин») и Мануэль Фернандеш – 1 («Бенфика»).

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.05.2018 09:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 8 мая 2018, 10:09

      А как же Боря?))Боря, где твои титулы?))Ты же талисман

      3
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e > Федя Кабак 8 мая 2018, 12:25

      ахахахха.класс!

      0
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      Рейтинг: +1580

      srg38 > Федя Кабак 8 мая 2018, 17:11

      не трогать Борьку!)

      1
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