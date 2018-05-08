Фарфан – самый титулованный игрок в нынешнем составе «Локомотива»

В нынешнем составе «Локомотива» выступают футболисты, которые ранее уже завоевывали чемпионские звания в различных командах. Всего их набралось семеро.

Наиболее титулованным среди футболистов столичного клуба является Джефферсон Фарфан. На его счету семь титулов (четыре из низ в составе перуанского «Альянса» и еще три – в ПСВ). Вторым идет Игорь Денисов (все три – в составе «Зенита»). Замыкает тройку Ведран Чорлука (два титула в составе загребского «Динамо»).

Также в данный список вошли: Тарас Михалик – 2 титула («Динамо» Киев), Ари – 1 («АЗ»), Алан Касаев – 1 («Рубин») и Мануэль Фернандеш – 1 («Бенфика»).