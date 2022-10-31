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Игорь Денисов
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Игорь Денисов
Полузащитник
Имя
Игорь
Отчество
Владимирович
Фамилия
Денисов
Команда
Завершил карьеру
Родной город
Санкт-Петербург
Гражданство
Воспитаник
СДЮШОР «Смена»
Позиция
Полузащитник
Дата рождения
17 мая 1984 (38 лет)
Рост
176
Вес
70
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12:43
«Был готов встать на колени перед Путиным, чтобы он это остановил». Денисов – о событиях 24 февраля
12:14
Денисов: «Я мог играть до 40 лет, если бы не столкнулся с дерьмом – российским футболом»
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23 декабря 2021
18:47
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3
00:15
Дзюба: «Психофизиолог перед Евро-2016 сказал про нас с Денисовым: «Этих двух больных надо изолировать»
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