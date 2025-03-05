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  • Денисова пугали криминальным авторитетом: «Если не извинишься, приедет Шакро Молодой»

Денисова пугали криминальным авторитетом: «Если не извинишься, приедет Шакро Молодой»

Вчера, 18:33
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Экс-полузащитник сборной России Игорь Денисов рассказал о давлении со стороны родителей детей-футболистов.

  • Игрок завершил карьеру в 2019 году.
  • Сейчас 40-летний Денисов тренирует детей в СШОР «Зенит» (не имеет отношения к клубу «Зенит»).

«Жене как-то говорил, что в детском футболе грязи больше, чем в профессиональном. В большом футболе по крайней мере криминальными авторитетами меня не пугали.

Как-то позвонила мне мама игрока, который сидел на замене. По мне, ребенок – слабый, я всегда откровенно говорил.

Мама мне набрала: «Почему, Игорь Владимирович, ты не ставишь моего сына?» Отвечаю: «Я разберусь с вашим сыном один на один, он все знает».

Она мне: «Ты нам развалил команду, ты привез того-то…» В общем, столько слов в мой адрес. Ответил ей: «Слушайте, женщина, давайте вы не будете лезть в мою работу, это мой выбор, я отвечаю за результат».

После этого я пришел к мальчику и сказал, что с сегодняшнего дня он отстранен, потому что позвонила его мама и наговорила мне, скажем так, некрасивых слов. Это мягко сказано.

Проходит три недели, звонит папа: «Ты при всей команде обозвал мою жену плешивой и психичкой. Если не извинишься, к тебе приедет Шакро Молодой, и тебе кабздец. Ты обидел мою жену».

Я ему говорю: «Как я могу при детях назвать вашу жену плешивой? Я даже слова такого не знаю».

Они начали разбираться, потом папа взял телефон: «Давайте закончим этот балаган, мы все выдумали, потому что нам было обидно, что сына посадили на скамейку». Такое в детском футболе сплошь и рядом», – заявил Денисов.

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Источник: ютуб-канал Вити Кравченко
Россия. Премьер-лига Денисов Игорь
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Комментарии (1)
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lordmrv
1741195434
Полностью подтверждаю слова Денисова (хоть и терпеть его не могу), моего двоюродного брата перевели из первой команды во вторуЮ. потому что родители на смогли оплатить его выезд на турнир. После чего он вообще ушел из футбола, так как стали звать - нищеброд. Пока у нас будут играть деньги, мы не вырастим своих игроков.
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