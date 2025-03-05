Денисова пугали криминальным авторитетом: «Если не извинишься, приедет Шакро Молодой»

Экс-полузащитник сборной России Игорь Денисов рассказал о давлении со стороны родителей детей-футболистов.

Игрок завершил карьеру в 2019 году.

Сейчас 40-летний Денисов тренирует детей в СШОР «Зенит» (не имеет отношения к клубу «Зенит»).

«Жене как-то говорил, что в детском футболе грязи больше, чем в профессиональном. В большом футболе по крайней мере криминальными авторитетами меня не пугали.

Как-то позвонила мне мама игрока, который сидел на замене. По мне, ребенок – слабый, я всегда откровенно говорил.

Мама мне набрала: «Почему, Игорь Владимирович, ты не ставишь моего сына?» Отвечаю: «Я разберусь с вашим сыном один на один, он все знает».

Она мне: «Ты нам развалил команду, ты привез того-то…» В общем, столько слов в мой адрес. Ответил ей: «Слушайте, женщина, давайте вы не будете лезть в мою работу, это мой выбор, я отвечаю за результат».

После этого я пришел к мальчику и сказал, что с сегодняшнего дня он отстранен, потому что позвонила его мама и наговорила мне, скажем так, некрасивых слов. Это мягко сказано.

Проходит три недели, звонит папа: «Ты при всей команде обозвал мою жену плешивой и психичкой. Если не извинишься, к тебе приедет Шакро Молодой, и тебе кабздец. Ты обидел мою жену».

Я ему говорю: «Как я могу при детях назвать вашу жену плешивой? Я даже слова такого не знаю».

Они начали разбираться, потом папа взял телефон: «Давайте закончим этот балаган, мы все выдумали, потому что нам было обидно, что сына посадили на скамейку». Такое в детском футболе сплошь и рядом», – заявил Денисов.