Экс-главный тренер «Зенита» высказался о работе Денисова в спортшколе

Тренер молодежной команды СШОР «Зенит», бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт рассказал о работе экс-футболиста сборной России Игоря Денисова.

– Я приболел и пока работу его особо не видел. Но знаю, что он уже трудится. Я уверен, что все будет нормально. У него есть человеческий стержень, есть характер. Опыт в футболе обязательно поможет ему.

– Как дети воспринимают Денисова?

– Начать работать с детьми – это правильный путь. Он и для нашей школы, и для детей большая фигура. Его появление тут будет всем на пользу – я в этом уверен.

– Действительно ли у него такая уникальная методика, от которой отказались в Академии «Зенита»?

– Не знаю о его методах. Он начинал работать в «Торпедо» и уже там показывал неплохой результат. Мне сложно говорить о каких-то конкретных методах. Но вряд ли его методы могут быть неприемлемы для нас. Увижу его и обязательно эту тему обсужу. Для меня тоже стало удивлением, что он выбрал эту школу.