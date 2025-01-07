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    • Экс-главный тренер «Зенита» высказался о работе Денисова в спортшколе

    Экс-главный тренер «Зенита» высказался о работе Денисова в спортшколе

    Тренер молодежной команды СШОР «Зенит», бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт рассказал о работе экс-футболиста сборной России Игоря Денисова.

    – Я приболел и пока работу его особо не видел. Но знаю, что он уже трудится. Я уверен, что все будет нормально. У него есть человеческий стержень, есть характер. Опыт в футболе обязательно поможет ему.

    – Как дети воспринимают Денисова?

    – Начать работать с детьми – это правильный путь. Он и для нашей школы, и для детей большая фигура. Его появление тут будет всем на пользу – я в этом уверен.

    – Действительно ли у него такая уникальная методика, от которой отказались в Академии «Зенита»?

    – Не знаю о его методах. Он начинал работать в «Торпедо» и уже там показывал неплохой результат. Мне сложно говорить о каких-то конкретных методах. Но вряд ли его методы могут быть неприемлемы для нас. Увижу его и обязательно эту тему обсужу. Для меня тоже стало удивлением, что он выбрал эту школу.

    • СШОР «Зенит» – одна из двух сильнейших футбольных школ Санкт-Петербурга наравне с Академией ФК «Зенит».
    • Ранее Денисов был тренером команды игроков 2011 года рождения в Академии «Торпедо».

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    07.01.2025 13:55
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