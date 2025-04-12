Радимов – о бывшем одноклубнике по «Зениту»: «Это будет тренер топ-уровня»

Владислав Радимов высоко оценил тренерский потенциал Игоря Денисова.

Они вместе выступали за «Зенит».

40-летний Денисов начинал тренерскую карьеру в академии «Торпедо».

Сейчас он тренирует детей в СШОР «Зенит» (не имеет отношения к клубу «Зенит»).

«Денисов каким был? Но вы попробуйте обыграть его даже на тренировке – да он убьется на поле.

Игорь же при мне начинал – Петржела делил на двусторонках: ветераны против молодых. Они нам вообще ни в чем не уступали – лупились так, что мама не горюй.

Хотя мы их били, жестко встречали. Но Денисов поднимался и бежал дальше. Поэтому и забил победный в финале Кубка УЕФА, был капитаном сборной и выиграл все, что можно.

Ходил недавно к нему на тренировки – в СШОР «Зенит». Посмотрел, как играет его команда, как они отдаются борьбе, как он психологически готовит. И понимаю: эти пацаны просто так не уступят никому.

Хотя там нет таких исполнителей, как в академии «Зенита», лучших со всей страны не собирают. Но они будут конкурентоспособны – я уверен.

И говорю на заметку нашим клубам: не пропустите момента, когда Денисов созреет для команды РПЛ. Это будет тренер топ-уровня», – сказал Радимов.