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  • «Зенит» отказался от Даку из-за нежелания повторить ситуацию Халка и Денисова

«Зенит» отказался от Даку из-за нежелания повторить ситуацию Халка и Денисова

Вчера, 13:25
22

Появились подробности срыва трансфера нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в «Зенит».

«Трансфер Даку сорвался из-за слишком высокой зарплаты, которую запросил албанский форвард. Он просил около 3 миллионов евро в год, клуб предлагал не больше 2,2.

СБГ не хотели вносить деструктив в раздевалку – считали, что если бы дали ему 3 мульта, то поимели бы проблемы с другими ребятами в команде.

Помимо того, стороны не сошлись из-за проблем со здоровьем Даку. После обследования у медиков были серьeзные вопросы по его состоянию. В итоге решили разойтись миром. Вероятность трансфера практически равна нулю», – написал источник.

  • В «Зените» уже была конфликтная ситуация на почве зарплаты легионеров: в 2012 году российским игрокам не понравилось, что новички Халк и Аксель Витсель получают больше денег. В ходе ситуации от команды был отстранен полузащитник Игорь Денисов.
  • 27-летний Даку в минувшем сезоне провел 29 матчей за «Рубин», забил 15 голов, отдал 8 передач.
  • Transfermarkt оценивает стоимость албанца в 8 миллионов евро.

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Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Россия. Премьер-лига Атлетико Минейро Рубин Зенит Денисов Игорь Халк Даку Мирлинд
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Комментарии (22)
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Цугундeр
1750158631
Сугубо политическое, пересмотренное в последний момент, решение. Может кто посоветовал?)
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Good_win
1750158920
Просто Даку не захотел отказываться от традиционной ориентации... а, если игрок не сторонник лгбт, то бездомные голубые не будут подписывать игрока
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ScarlettOgusania
1750158933
смешно эту отмазку читать: Осипенко могли дать 3 лимона и это не внесло бы "деструктив в раздевалку"..? скорее, напрашивается решение политизированное, связанное с высказываниями Даку, и Мюллер отсоветовал, глядя на стену с портретом президента...)
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BarStep
1750158974
Наши друзья сербы! Нах нам албанцы?!
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BRO_football
1750160747
Ну и правильно. Драть надо с этого Зенита как можно больше денег! У Зенита бюджет резиновый.
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да помойка, да позор
1750162386
ну не знаю, болотные многое хотят, ведь сотку просрали, а теперь хотят все скупить
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Круче чем вареные яица
1750163232
Ребят, Халк своих денег стоил, тем более, что его потом продали за 100 миллионов. Так что проводить параллели с Даку глупо. А Денисов Иуда.
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FROLL007
1750164750
Албанец не ужился бы среди зенитовских братских сербов. И дело тут не в деньгах и тем более не в Халке с Денисовым. Гыгыгы
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FWSPM
1750165098
все понятно значит со здоровьем проблемы а не вся эта чушь про политику и бабки. когда это гаспрем волновали такие мелочи
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alefreddy
1750176175
темные делишки начались
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