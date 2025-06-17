«Зенит» отказался от Даку из-за нежелания повторить ситуацию Халка и Денисова

Появились подробности срыва трансфера нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в «Зенит».
«Трансфер Даку сорвался из-за слишком высокой зарплаты, которую запросил албанский форвард. Он просил около 3 миллионов евро в год, клуб предлагал не больше 2,2.
СБГ не хотели вносить деструктив в раздевалку – считали, что если бы дали ему 3 мульта, то поимели бы проблемы с другими ребятами в команде.
Помимо того, стороны не сошлись из-за проблем со здоровьем Даку. После обследования у медиков были серьeзные вопросы по его состоянию. В итоге решили разойтись миром. Вероятность трансфера практически равна нулю», – написал источник.
- В «Зените» уже была конфликтная ситуация на почве зарплаты легионеров: в 2012 году российским игрокам не понравилось, что новички Халк и Аксель Витсель получают больше денег. В ходе ситуации от команды был отстранен полузащитник Игорь Денисов.
- 27-летний Даку в минувшем сезоне провел 29 матчей за «Рубин», забил 15 голов, отдал 8 передач.
- Transfermarkt оценивает стоимость албанца в 8 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»