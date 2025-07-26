«Отличался жестокостью»: Малетич – о бывшем игроке «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Дарко Малетич охарактеризовал полузащитника Игоря Денисова.

«Денисов играл только в России, хотя сделал хорошую карьеру. Он отличался характером и жесткостью.

Кстати, может быть, поэтому его карьера не пошла вверх. Но он такой, какой есть – Игорь Денисов», – сказал Малетич.